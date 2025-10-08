Ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла, як формує свій look: «Люблю дивний одяг»
Учасниця шоу «Хто знає?» та ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла про самовираження та образи, що запам’ятовуються.
За лаштунками «Хто знає?», яке Новий показує щовівторка о 20:00, вона розповіла, чим керується під час підбору одягу.
Якось я попросила дівчинку, власницю дуже класного бренду, допомогти розібрати гардероб. І вона погодилася: сказала мені, що не так, а що можна залишити. Ще показала лайфхаки, зокрема як прикольно носити сорочки. Після того в мене склався пазл, – каже Катя.
Я люблю дивний одяг. У lookʼах має бути акцент: трохи дивакуватий, але цим і класний, – усміхається зірка.
Нагадаємо,
- Наталка Денисенко поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть структурувати дні та бути більш продуктивними.
- Нікіта Добринін розповів, як допомога іншим рятує його психіку.