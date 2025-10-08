Ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла, як формує свій look: «Люблю дивний одяг»

Учасниця шоу «Хто знає?» та ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла про самовираження та образи, що запам’ятовуються.

Знайти свій стиль – це не про купівлю трендової речі. Саме надивленість допомагає не губитися в образах і не боятися експериментувати. Що більше ви бачите – від модних показів до світлин у соцмережах – то точніше відчуваєте, що ваше. Ведуча шоу Нового каналу «Місто і село» Катерина Олос запевняє: найкращий образ – це той, у якому комфортно бути собою.

За лаштунками «Хто знає?», яке Новий показує щовівторка о 20:00, вона розповіла, чим керується під час підбору одягу.

Якось я попросила дівчинку, власницю дуже класного бренду, допомогти розібрати гардероб. І вона погодилася: сказала мені, що не так, а що можна залишити. Ще показала лайфхаки, зокрема як прикольно носити сорочки. Після того в мене склався пазл, – каже Катя.

Ведучі шоу «Місто і село» Катя Олос та Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Відтоді ведуча часто збирає образ за відчуттями.

Я люблю дивний одяг. У lookʼах має бути акцент: трохи дивакуватий, але цим і класний, – усміхається зірка.

