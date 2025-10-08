Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе

Артист Павло Зібров знявся в гумористичному шоу Stadium Night та розповів про табу в гуморі.

Кажуть, що світ шоу-бізнесу – це постійна гра на публіку, де гумор часто стає рятівним колом. Завдяки жартам можна зняти напруження під час зйомок або ж завоювати чиюсь прихильність. Естрадний співак Павло Зібров довів, що не боїться посміятися з самого себе. На сцені він може висміювати власні промахи, звички або ж кумедні ситуації з життя. Утім, попри легкість у ставленні до жартів, артист має чіткі табу.

Про теми, які залишаються недоторканними, Павло Миколайович розповів за лаштунками Stadium Night, що Новий канал запремʼєрить 9 жовтня о 22:00.

Я ставлюся до гумору стосовно мене чудово. Із задоволенням! Свого часу в нас із командою був проєкт «Зібрембо». А ще неодноразово виходив на сцену гумористичних проєктів, знімався у комедіях. І зараз у кількох картинах за моєї участі триває монтаж. Мені подобається дотеп, – каже Павло Зібров. – Гумор, на мою думку, продовжує життя, додає драйву й легкості. Я взагалі за природою гуморист: люблю підколоти друзів, пожартувати з себе. І завдяки цьому моя робота та життя стають яскравішими.

Співак Павло Зібров / Пресслужба Нового каналу

Однак є тема, яку Павло Миколайович оберігає від будь-яких жартів.

Так, є теми, з яких я не жартую й нікому не дозволяю, – це мої рідні, особливо мама. Тут у мене принципова межа, – пояснює артист.



Нагадаємо,