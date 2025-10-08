Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе
Артист Павло Зібров знявся в гумористичному шоу Stadium Night та розповів про табу в гуморі.
Про теми, які залишаються недоторканними, Павло Миколайович розповів за лаштунками Stadium Night, що Новий канал запремʼєрить 9 жовтня о 22:00.
Я ставлюся до гумору стосовно мене чудово. Із задоволенням! Свого часу в нас із командою був проєкт «Зібрембо». А ще неодноразово виходив на сцену гумористичних проєктів, знімався у комедіях. І зараз у кількох картинах за моєї участі триває монтаж. Мені подобається дотеп, – каже Павло Зібров. – Гумор, на мою думку, продовжує життя, додає драйву й легкості. Я взагалі за природою гуморист: люблю підколоти друзів, пожартувати з себе. І завдяки цьому моя робота та життя стають яскравішими.
Так, є теми, з яких я не жартую й нікому не дозволяю, – це мої рідні, особливо мама. Тут у мене принципова межа, – пояснює артист.
