Аліна Гросу розповіла про те, чому мовчить про особисте

Артистка Аліна Гросу відверто розповіла в ефірі YouTube-проєкту «День з зіркою» про свої акторські амбіції, ставлення до дієт, про особисте життя та плани стати мамою.

Про роль, яку хоче зіграти

Також Аліна Гросу поділилася історією створення власного дитячого центру, благодійною діяльністю та спільним продакшеном, який вона розвиває разом із чоловіком в Америці.

Я би дуже хотіла знятися в хорорі чи детективі. Детектив для мене — це прямо номер один. У детективі я знімалась, але як вбивця, а хотілось би бути помічницею детектива або самій бути детективом.

«Дайте мені секунду, я себе накручу», — про те, як входить у роль

Режисери знають, що я досить швидко плачу, і тому мені якраз дають таке. Мені не важко, правда, накручую себе — дай, Боженька. Плачу я сама, і це «дайте мені секунду, я себе накручу». Мені дають цей час, кажу: «Готова» — і починаю ревіти. А заспокоїти себе дуже важко. Можу навіть перенести на життя свої переживання. Дуже важко відходити.

«До дієти я жахливо ставлюсь, але сиджу на них постійно», — про дієти

До дієти я жахливо ставлюсь, але сиджу на них постійно, тому що я схильна до повноти і мені треба контролювати це. Для того, щоб бути в своїй нормі, мені треба постійно притримуватися, наприклад, кето-дієти. Вона мені більш всього підходить, тому що картоплі я можу з’їсти відро, а м’ясо я не люблю, то я його з’їм мало. Але на кето я їм зазвичай м’ясо або рибу. І виходить так, що я з’їдаю мізер — і від цього я більше худну, ніж коли їм до п’ятої вечора. Я їм після десятої ранку, контролюю споживання калорій. Також спорт, є хореографія. А якщо це і харчування, і спорт, і масаж, то тоді ти приблизно в одній формі. Але якщо чесно, я за рік худну і набираю по п’ять кілограмів туди й назад. Я перестала харчуватися на кето, я набрала. Я знову сіла на кето — я скинула.

«Не хочу виправдовуватись за кожні стосунки», — про те, чому мовчить про особисте

Не хочу потім виправдовуватися за кожні свої стосунки. Всяке буває в житті: може щось не скластися. Ну, я ж не знаю, може, я загуляю, може, він. І що мені в цій ситуації робити? От мене серце обрало когось іншого, а потім сиди і пояснюй, що це я була поганою — і потім вся країна буде його жаліти, а казати, що я хренова. Або навпаки.

Про вагітність та дітей

Про ведення вагітності та пологи

Ми живемо вже в тому сторіччі, коли жінка може сама обирати, коли вона народить, захоче вона народити чи не захоче. У кожного є своє право. Особливо я люблю дітей. Я займаюся з дітьми, в мене ці садочки — і я хочу своїх дітей. Я хочу і дівчинку, і хлопчика, чим більше, тим краще. Насправді я завжди дуже хотіла дітей і, в принципі, на даний момент я вважаю, що я готова.

Хотіла б народжувати в Україні, тому що мені страшно. Дуже багато жінок, я розумію, люблять закордоном народжувати і тому подібне, і там громадянство хочуть, але для мене важливіша безпека. І я дуже багато чула від знайомих дівчат, що не все так легко було і просто в Америці народжувати. Тут у нас є людський фактор, і лікарі все ж таки дивляться на якісь унікальні моменти й підлаштовуються в процесі народження чи в процесі лікування, зазвичай. В Америці все по шаблону має бути, виключно, і начхати на все. Мені здається, що мені безпечніше було би — і психологічно, і фізіологічно — народжувати саме тут.

«Щоб кожна дитина мала змогу на те, щоб засяяти», — про свій дитячий центр для дітей та благодійність

Я чомусь мало говорю про цей центр на даному етапі, тому що на самому початку у мене було в планах, що перший відкриється в Києві, в Варшаві в оренду приміщення можна взяти, а тут ми будуємо.

У дитячому центрі ми займаємось із дітьми до 12–13 років, але це все одно рахується дитячим садком, тому що це виключно діти — ті, котрі втратили батьків, і ті, котрі мають вади.

У нас дуже хороші реабілітологи, психологи, купа людей. Як мені здалося у якийсь момент, що є багато вчителів по вокалу, викладачів будь-чого, але потім дітьми, окрім школи, нічим більше не займаються. Тобто просто співати гарно — це дуже мало. Потрібна пісня гарна, і я хочу, щоб у майбутньому це був саме продюсерський центр, навіть для тих діток, у котрих немає коштів на це, якоїсь підтримки, можливо, від батьків.

У Києві біля Цирку скоро буде новий центр для діток. У нас є можливість і просто прийти людям, і займатися там вокалом, хореографією, акторською майстерністю, карате. Я хочу, щоб це виливалося далі в роботу — у дитячий шоу-бізнес, тобто концерти, щоб змога була у дітей, щоб дітки мали пісню свою, яку вони можуть випустити. Я пройшла цей шлях і в принципі розуміюсь в шоу-бізнесі дитячому саме, як він працює, що канає, що ні. Правила, звичайно, щороку змінюються, але всі ми ростемо, і тепер будемо шукати нові алгоритми, щоб кожна дитина мала змогу засяяти.

Про те, на щоб був витрачений її перший великий гонорар

У мене був тур по Україні, мені було 13 років. За гроші, котрі я заробила в турі була куплена машина. На той час тур був частково благодійним, тому частина грошей пішла на допомогу дітям. А друга частина — на машину. У мене не було хорошого транспорту, і батьки за мої гроші купили мені цю машину. Звичайно, я не сиділа за кермом — був водій, мене на ній возили.

Про спільний з чоловіком продакшен в Америці

Кліп «Літаєм» ми зняли приблизно за 4000 доларів — це кліп із парашутами, з літаками, з усім за 4000 в Америці знятий кліп. Знімала я з чоловіком, ми вже давно працюємо як команда. В нас є своя компанія, котразаймається кліпами, короткими метрами, рекламами. І це робота більше мого чоловіка, ніж моя. Але я також впливаю — сценарій залежить від мене, монтаж також. Оператор у нас є, режисери — ми обидва. Тобто це все-таки він більше рахується, але якісь дрібниці помічаю я, якісь — він. Ми робимо це разом. І весь прикол у тому, що ми зрозуміли, як робити все зручно і недорого.

