Віталіна Біблів розповіла цікаве й особисте про себе
Топ-8 маловідомих фактів про Віталіну Біблів.
На честь цього акторка розповіла вісім маловідомих фактів про себе. Деякі вас точно здивують! Але всі вони точно викличуть усмішку.
1. Ніколи в житті не фарбувала волосся
Волосся для мене є магічною силою, має величезне значення. І не знаю, що має статися, щоб я його пофарбувала чи підстригла.
2. Грає на баяні
Я закінчила музичну школу на рік раніше, ніж мала б. Вже в 12 років мене забирали в училище Глієра одразу на другий курс. Мій тато та дядько добре грають на баяні, мені це наче генетично передалось, тож у мене була дуже розвинута техніка гри. З часом я стала першим баяном оркестру міста Васильків. І була наймолодшою учасницею! Я грала сольні партії, а мені акомпонували дяді і тьоті, що сиділи позаду. Зараз, на жаль, я так не зможу грати, як змогла б у 12 років. Але все одно досі пам’ятаю, як це!
3. Вміє робити все по сільському господарству
На літніх канікулах я завжди жила в селі. Тож можу і вмію робити абсолютно все: гнати корову в череду та доїти, білити хату, пекти хліб, скиртувати сіно, годувати свиней. Усе, що роблять люди в селі! Це мені дуже допомогло в серіалі «Будиночок на щастя».
4. Майже найкраще стрибала у висоту
5. Вміє робити гімнастичні трюки
Я дуже гнучка! Досі можу ставати в місток. А ще років два тому сідала в шпагат.
6. Купує-купує-купує…
Я обожнюю купувати книжки, але не завжди всі їх читаю. Але книжки, кольорові колготи та шкарпетки та резинки – це мій фетиш.
7. Обирає дарувати, а не отримувати
Обожнюю робити людям подарунки! Собі не придбаю, що хочу, але куплю рідній людині, яка про щось мріє. Завжди так.
8. Наречена в 44 роки
До 2025 року я ніколи не була заміжня.
