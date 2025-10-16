Віталіна Біблів розповіла цікаве й особисте про себе

Топ-8 маловідомих фактів про Віталіну Біблів.

15 жовтня день народження відсвяткувала заслужена артистка України, виконавиця головних ролей у серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів.

На честь цього акторка розповіла вісім маловідомих фактів про себе. Деякі вас точно здивують! Але всі вони точно викличуть усмішку.

1. Ніколи в житті не фарбувала волосся

Волосся для мене є магічною силою, має величезне значення. І не знаю, що має статися, щоб я його пофарбувала чи підстригла.

2. Грає на баяні

Я закінчила музичну школу на рік раніше, ніж мала б. Вже в 12 років мене забирали в училище Глієра одразу на другий курс. Мій тато та дядько добре грають на баяні, мені це наче генетично передалось, тож у мене була дуже розвинута техніка гри. З часом я стала першим баяном оркестру міста Васильків. І була наймолодшою учасницею! Я грала сольні партії, а мені акомпонували дяді і тьоті, що сиділи позаду. Зараз, на жаль, я так не зможу грати, як змогла б у 12 років. Але все одно досі пам’ятаю, як це!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

3. Вміє робити все по сільському господарству

На літніх канікулах я завжди жила в селі. Тож можу і вмію робити абсолютно все: гнати корову в череду та доїти, білити хату, пекти хліб, скиртувати сіно, годувати свиней. Усе, що роблять люди в селі! Це мені дуже допомогло в серіалі «Будиночок на щастя».

4. Майже найкраще стрибала у висоту

5. Вміє робити гімнастичні трюки

Попри свою вагу, в дитинстві я займалася легкою атлетикою. Я завжди була трішки повненька. Ніколи не забуду Наталю Борисівну, яка єдина від мене не відвернулася у школі й дозволила ходити в секцію разом із потенційними дітьми-спортсменами. Я собі там бігала позаду них, але мені це надавало стимул, що я також можу бігати з перешкодами, стрибати у висоту. До речі, в цьому я була однією з найкращих! А ще ми в школі метали м’ячі. І одного разу, в шостому класі, я закинула цей м’яч на 42 метри. Потім поїхала на обласну олімпіаду і виграла її.

Я дуже гнучка! Досі можу ставати в місток. А ще років два тому сідала в шпагат.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

6. Купує-купує-купує…

Я обожнюю купувати книжки, але не завжди всі їх читаю. Але книжки, кольорові колготи та шкарпетки та резинки – це мій фетиш.

7. Обирає дарувати, а не отримувати

Обожнюю робити людям подарунки! Собі не придбаю, що хочу, але куплю рідній людині, яка про щось мріє. Завжди так.

8. Наречена в 44 роки

До 2025 року я ніколи не була заміжня.

