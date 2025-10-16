Віталіна Біблів розповіла цікаве й особисте про себе

16 жовтня 2025 09:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла цікаве й особисте про себе
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Топ-8 маловідомих фактів про Віталіну Біблів.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
15 жовтня день народження відсвяткувала заслужена артистка України, виконавиця головних ролей у серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів. 

На честь цього акторка розповіла вісім маловідомих фактів про себе. Деякі вас точно здивують! Але всі вони точно викличуть усмішку.

1. Ніколи в житті не фарбувала волосся

Волосся для мене є магічною силою, має величезне значення. І не знаю, що має статися, щоб я його пофарбувала чи підстригла.

2. Грає на баяні

Я закінчила музичну школу на рік раніше, ніж мала б. Вже в 12 років мене забирали в училище Глієра одразу на другий курс. Мій тато та дядько добре грають на баяні, мені це наче генетично передалось, тож у мене була дуже розвинута техніка гри. З часом я стала першим баяном оркестру міста Васильків. І була наймолодшою учасницею! Я грала сольні партії, а мені акомпонували дяді і тьоті, що сиділи позаду. Зараз, на жаль, я так не зможу грати, як змогла б у 12 років. Але все одно досі пам’ятаю, як це!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

3. Вміє робити все по сільському господарству

На літніх канікулах я завжди жила в селі. Тож можу і вмію робити абсолютно все: гнати корову в череду та доїти, білити хату, пекти хліб, скиртувати сіно, годувати свиней. Усе, що роблять люди в селі! Це мені дуже допомогло в серіалі «Будиночок на щастя».

4. Майже найкраще стрибала у висоту

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Попри свою вагу, в дитинстві я займалася легкою атлетикою. Я завжди була трішки повненька. Ніколи не забуду Наталю Борисівну, яка єдина від мене не відвернулася у школі й дозволила ходити в секцію разом із потенційними дітьми-спортсменами. Я собі там бігала позаду них, але мені це надавало стимул, що я також можу бігати з перешкодами, стрибати у висоту. До речі, в цьому я була однією з найкращих! А ще ми в школі метали м’ячі. І одного разу, в шостому класі, я закинула цей м’яч на 42 метри. Потім поїхала на обласну олімпіаду і виграла її.

5. Вміє робити гімнастичні трюки

Я дуже гнучка! Досі можу ставати в місток. А ще років два тому сідала в шпагат.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

6. Купує-купує-купує…

Я обожнюю купувати книжки, але не завжди всі їх читаю. Але книжки, кольорові колготи та шкарпетки та резинки – це мій фетиш.

7. Обирає дарувати, а не отримувати

Обожнюю робити людям подарунки! Собі не придбаю, що хочу, але куплю рідній людині, яка про щось мріє. Завжди так.

8. Наречена в 44 роки

До 2025 року я ніколи не була заміжня.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів Будиночка на щастя 6 Будиночка на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Аліна Гросу розповіла про те, чому мовчить про особисте
Новини

Аліна Гросу розповіла про те, чому мовчить про особисте
Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей
Новини

Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей
Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Меломан

Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Новини

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов

Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK