Євген Лісничий розповів про роботу з Цимбалюком і Ступкою

Євген Лісничий розповів про роботу з Цимбалюком і Ступкою
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Голова» Євген Лісничий поділився, кого зіграє у прем’єрному серіалі «Сім’я по неділях», і яка атмосфера панувала на майданчику.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Для глядачів Нового каналу він – Антон Князевич. Адже протягом двох сезонів виконував головну роль у серіалі «Голова». Але настав час звикати до Євгена Лісничого в новому амплуа! 

У комедійному серіалі «Сім’я по неділях», який показуватиме Новий канал з понеділка по четвер о 19:00, актор зіграє Андрія. Цей хлопчина не дуже схожий ані на Антона з «Голови», ані загалом на Євгена в реальному житті.

Він дуже харизматичний, впевнений у собі молодий чоловік, який має певний план. Його розкривати не буду, аби не спойлерити. Персонаж, насправді, дуже цікавий. Є, що пограти, – з усмішкою розповідає Лісничий. – За характером ми з серіальним Андрієм схожі десь відсотків на 50.

Євген Лісничий з колегами / Пресслужба Нового каналу

А от за стилем Євген зі своїм героєм з «Сім’ї по неділях» не схожий. Та якби цей серіал знімали років п’ять тому...

Коли я вчився в університеті, то любив класику. Часто ходив у діловому – любив пальта, плащі, костюми, туфлі, – пригадує Лісничий. – Зараз маю досить щільний графік, то мені в такому незручно. Тому останні п’ять-шість років ношу більш спортивний одяг. Єдине, якщо відвідую заходи з дрес-кодом, то одягаю піджак.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
У «Сім’ї по неділях» зібрали зірковий склад українських акторів. Тут і Рудинський, і Цимбалюк, і Стопник, і Біблів, і Ступка, і Хохлаткіна (виконавиця ролі відьми у легендарній виставі «Конотопська відьма» театру Франка – прим. ред.). До речі, на знімальному майданчику панувала професійна та дружня атмосфера.

Скажу так: з ким мені конкурувати? Як і всім іншим. Тут усі в своїй «ваговій категорії». Чесно скажу – золоті партнери по серіалу. Побачите вже скоро! – ділиться Євген Лісничий.

Євген Лісничий та Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

