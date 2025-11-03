Євген Лісничий розповів про роботу з Цимбалюком і Ступкою
Зірка серіалу «Голова» Євген Лісничий поділився, кого зіграє у прем’єрному серіалі «Сім’я по неділях», і яка атмосфера панувала на майданчику.
У комедійному серіалі «Сім’я по неділях», який показуватиме Новий канал з понеділка по четвер о 19:00, актор зіграє Андрія. Цей хлопчина не дуже схожий ані на Антона з «Голови», ані загалом на Євгена в реальному житті.
Він дуже харизматичний, впевнений у собі молодий чоловік, який має певний план. Його розкривати не буду, аби не спойлерити. Персонаж, насправді, дуже цікавий. Є, що пограти, – з усмішкою розповідає Лісничий. – За характером ми з серіальним Андрієм схожі десь відсотків на 50.
А от за стилем Євген зі своїм героєм з «Сім’ї по неділях» не схожий. Та якби цей серіал знімали років п’ять тому...
Коли я вчився в університеті, то любив класику. Часто ходив у діловому – любив пальта, плащі, костюми, туфлі, – пригадує Лісничий. – Зараз маю досить щільний графік, то мені в такому незручно. Тому останні п’ять-шість років ношу більш спортивний одяг. Єдине, якщо відвідую заходи з дрес-кодом, то одягаю піджак.
Скажу так: з ким мені конкурувати? Як і всім іншим. Тут усі в своїй «ваговій категорії». Чесно скажу – золоті партнери по серіалу. Побачите вже скоро! – ділиться Євген Лісничий.
