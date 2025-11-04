Володимир Жогло розповів про те, як його син реагує на обстріли
Відомий український шоумен і гуморист Володимир Жогло став учасником нового випуску шоу «Хто знає?» та за лаштунками проєкту розповів, як його родина переживає ці непрості часи.
Володимир Жогло, який знявся у новому випуску шоу «Хто знає?» (Новий канал), поділився, як вони з дружиною, виховуючи п’ятирічного Остапа – хлопчика з аутизмом, справляються з цими викликами.
Інколи в робочі поїздки до столиці я беру з собою дружину та сина. Нещодавно ми потрапили під сильний обстріл, але були в укритті. Враховуючи, що наш Остап – особлива дитина (дитина з аутизмом. – Прим. ред.) і в нього специфічне світосприйняття, час від часу він пробуджувався від звуків, але потім дуже швидко засинав, – розповідає Володимир Жогло. – І за рахунок того, що Остап не усвідомлював, що відбувається навколо, для нього це психологічно не було складно. А ось ми з дружиною, звісно, завжди під час обстрілів дуже хвилюємось.
Вважається, що захід України – більш безпечний регіон, але й там є повітряні тривоги, вибухи та невтішні новини.
Постійно наша родина мешкає у Львові. Нещодавно там було так само гучно, як у столиці. Дякувати Богу, що це відбувається не так часто, як в містах, які обстрілюють постійно, – говорить Володимир Жогло.
У нашому суспільстві існує такий стереотип, що у Львові люди вже забули про те, що відбувається в країні. Це неправда й не відповідає дійсності. Хоча у Львові справді легше, ніж у містах, які обстрілюють дуже щільно, – впевнений гуморист. – Ми розуміємо, що на це й націлена країна-агресорка – роз'єднати та залякати. Тому я не хотів би, щоб людей поділяли на тих, хто більше відчуває всі ці обстріли і хто менше. Всі розуміють і ніхто не забуває, в яких обставинах ми перебуваємо.
