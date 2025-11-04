Співак Otoy розповів про дозвілля зі своєю коханою
Артист Otoy поділився добіркою нещодавно переглянутих фільмів і серіалів, які радить кожному.
За лаштунками зйомок ігрового проекту для всієї сім’ї «Хто зверху?» (Новий канал) коротко розповів про дозвілля з обраницею.
Ми любимо проводити час у тиші на природі. Нам добре там, де немає людей, – каже артист. – Або ж просто можемо вдома дивитися серіал чи грати в шахи. І смачно їсти. Ніхто з нас не готує, завжди замовляємо доставку. А щодо серіалів та фільмів – от зібрав кілька, які сподобалися. До речі, ми дивимось їх мовою оригіналу.
«Земля гангстерів» / MobLand
- 2025, кримінал, драма, Велика Британія, США
Напружений драматичний серіал від Гая Річі. За сюжетом, два могутні кримінальні клани Гарріганів і Стівенсонів ведуть боротьбу за владу та вплив.
Клан Гарріганів очолюють Мейв і Конрад, які роками створювали свою потужну кримінальну імперію. Вони мають усе: гроші, владу, вплив. Але все змінюється після вечірки, яку влаштовує онук Конрада разом із сином головного суперника клану. Цей необачний крок запускає ланцюг подій, що загрожують зруйнувати весь злочинний порядок.
«Конклав»
- 2024, трилер, Велика Британія, США
Фільм знятий за мотивами однойменного роману Роберта Гарріса й отримав вісім номінацій на премію «Оскар». Це ідеальне поєднали напруженої політичної інтриги з глибокою психологічною драмою. У ньому розповідається про драматичні події у Ватикані після смерті Папи Римського. Кардинал Лоуренс організовує Конклав – закрите зібрання кардиналів з усього світу для обрання нового глави Католицької Церкви. У процесі підготовки та проведення він стикається з інтригами, прихованими амбіціями та загрозою витоку конфіденційної інформації у ЗМІ. Поступово кардинал дізнається шокуючі подробиці про життя покійного Папи, які можуть фатально вплинути на репутацію кандидатів на Святійший Престол.
Пісочний чоловік / The Sandman
- 2022 рік, фентезі, драма, трилер, США
Одержимість / Whiplash
- 2014 рік, драма, музичний, США
Фільм розповідає історію молодого талановитого барабанщика Ендрю, який з дитинства мріяв досягти світового визнання в музиці. Потрапивши до престижної консерваторії, він починає навчання під керівництвом безжального викладача Терренса Флетчера – людини, яка вимагає від своїх учнів не просто майстерності, а абсолютної досконалості. Шлях до мрії виявляється сповненим болю, виснаження та внутрішньої боротьби. Флетчер використовує жорсткі методи, бо переконаний, що лише через страждання народжується справжній геній. Ендрю опиняється на межі фізичного та емоційного зриву, але саме тут визначається, ким він стане.
