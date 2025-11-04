Співак Otoy розповів про дозвілля зі своєю коханою

Артист Otoy поділився добіркою нещодавно переглянутих фільмів і серіалів, які радить кожному.

Український реп-виконавець Otoy не надто афішує особисте життя. Але й не приховує його. Більше місяця тому хлопець розповів у соцмережах, що одружився з коханою – співзасновницею бренду Gunia Марією Гаврилюк.За лаштунками зйомок ігрового проекту для всієї сім’ї «Хто зверху?» (Новий канал) коротко розповів про дозвілля з обраницею.

Ми любимо проводити час у тиші на природі. Нам добре там, де немає людей, – каже артист. – Або ж просто можемо вдома дивитися серіал чи грати в шахи. І смачно їсти. Ніхто з нас не готує, завжди замовляємо доставку. А щодо серіалів та фільмів – от зібрав кілька, які сподобалися. До речі, ми дивимось їх мовою оригіналу.

«Земля гангстерів» / MobLand

2025, кримінал, драма, Велика Британія, США

Напружений драматичний серіал від Гая Річі. За сюжетом, два могутні кримінальні клани Гарріганів і Стівенсонів ведуть боротьбу за владу та вплив.

Клан Гарріганів очолюють Мейв і Конрад, які роками створювали свою потужну кримінальну імперію. Вони мають усе: гроші, владу, вплив. Але все змінюється після вечірки, яку влаштовує онук Конрада разом із сином головного суперника клану. Цей необачний крок запускає ланцюг подій, що загрожують зруйнувати весь злочинний порядок.

«Конклав»

2024, трилер, Велика Британія, США

Фільм знятий за мотивами однойменного роману Роберта Гарріса й отримав вісім номінацій на премію «Оскар». Це ідеальне поєднали напруженої політичної інтриги з глибокою психологічною драмою. У ньому розповідається про драматичні події у Ватикані після смерті Папи Римського. Кардинал Лоуренс організовує Конклав – закрите зібрання кардиналів з усього світу для обрання нового глави Католицької Церкви. У процесі підготовки та проведення він стикається з інтригами, прихованими амбіціями та загрозою витоку конфіденційної інформації у ЗМІ. Поступово кардинал дізнається шокуючі подробиці про життя покійного Папи, які можуть фатально вплинути на репутацію кандидатів на Святійший Престол.

Співак Otoy з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Пісочний чоловік / The Sandman

2022 рік, фентезі, драма, трилер, США

Одержимість / Whiplash

2014 рік, драма, музичний, США

Цей серіал, знятий за культовим романом Ніла Ґеймана, занурює глядача у світ снів, реальності та нескінченності. Сюжет розповідає історію повелителя царства снів Морфея, який потрапляє в полон чаклуна Родеріка Бьорджесса. Протягом майже ста років він залишається ув’язненим, і за цей час світ змінюється до невпізнання. Коли Морфей нарешті звільняється, перед ним постає важке завдання – відновити зруйноване царство сновидінь і повернути собі втрачені символи влади. На цьому шляху йому доведеться зіткнутися з могутніми істотами, власними помилками минулого та крихкою природою людських бажань.

Фільм розповідає історію молодого талановитого барабанщика Ендрю, який з дитинства мріяв досягти світового визнання в музиці. Потрапивши до престижної консерваторії, він починає навчання під керівництвом безжального викладача Терренса Флетчера – людини, яка вимагає від своїх учнів не просто майстерності, а абсолютної досконалості. Шлях до мрії виявляється сповненим болю, виснаження та внутрішньої боротьби. Флетчер використовує жорсткі методи, бо переконаний, що лише через страждання народжується справжній геній. Ендрю опиняється на межі фізичного та емоційного зриву, але саме тут визначається, ким він стане.

Нагадаємо,