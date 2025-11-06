Вася Байдак поділився кумедним секретом, який має з Володимиром Дантесом
6 листопада 2025 15:05
Гуморист Вася Байдак
Пресслужба Нового каналу
Чому домашнього улюбленця Володимира Дантеса звуть Василь.
Василь Байдак та Володимир Дантес – давні друзі та мають чимало спільного. Вони капітани команд у шоу «Хто знає?» на Новому каналі, де щотижня змагаються за перемогу. Разом артисти входять до складу гурту Badstreet Boys, який постійно збирає гроші для ЗСУ, а ще обидва обожнюють жартувати. Тож новий випуск «Хто зверху?» на Новому каналі обіцяє бути веселим, адже Володимир Дантес – капітан команди чоловіків, а Вася Байдак зіграв у її складі.
Саме під час зйомок шоу Вася вперше розповів історію, яка давно цікавила чимало шанувальників Дантеса: чому лабрадудль Вови має таке саме ім’я, як і Байдак.
Насправді, це давній спір. Здається, то було на «Лізі Сміху». Ми з Вовою посперечалися, хто вип’є більше води залпом, – пригадує Вася Байдак. – Я був впевнений, що вип’ю я, Вова казав, що він. Ну, і раз така справа, почали вирішувати, на що споримо.
Вася Байдак на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Умови такі: якщо виграю я, то маю придумати ім’я для майбутнього сина Дантеса, коли той у нього народиться, – з усмішкою говорить Вася Байдак. – А якщо виграє Вова, то коли в нього з’явиться домашній улюбленець, він його назве так само, як звати мене (сміється). Ви вже зрозуміли, перемогу в спорі отримав не я. А у Вови тепер є Василь.
Володимир Дантес зі своєю собакою / Пресслужба Нового каналу
