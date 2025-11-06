Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою

Хто відсіявся з оточення Фіми Константиновського?

Для багатьох війна стала тестом на людяність. Змінилися теми розмов, коло друзів і навіть спосіб сприйняття жартів. Ті, хто колись здавався близькими, зникли при перших складнощах. Зате на їхнє місце прийшли інші, хто не боїться правди, вміє підтримати й цінує чесність більше за комфорт. Винятком не став і Фіма Константиновський, який з початком великої війни обірвав звʼязки з усім ворожим.

Проте несумісність поглядів була не лише з росіянами, зазначає ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі.

Понад 15 років мене оточують одні й ті самі люди. Моє коло не змінюється, незважаючи на зміни у моєму житті. І я дуже радий, що так залишилося і під час війни, – каже Фіма в інтервʼю виданню «Коротко про». – Хоча з двоюрідною сестрою перестав спілкуватися. Вона за Україну, тут питань немає. Просто був момент, коли я написав про фотографію Влада Ями. Колись він опублікував знімок з шоу «Хто зверху?», де він лежить на скляній дошці, й підписав: «Тримаймося».

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Тоді сестра написала Фімі:

Запитала, навіщо я розводжу хейт. Хоча доти жоден скандал ніде не коментував, зраду не розводжу. Бо, як показує практика, всі ці зради стосуються конкретних людей у владі, краще підписати петицію, ніж викласти якийсь пост і демотивувати людей донатити. Ось так ми з нею поговорили й припинили спілкуватися, – пригадує ведучий Нового каналу.

Нагадаємо,