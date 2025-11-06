Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою

Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Ведучий Фіма Константиновський
Хто відсіявся з оточення Фіми Константиновського?

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Для багатьох війна стала тестом на людяність. Змінилися теми розмов, коло друзів і навіть спосіб сприйняття жартів. Ті, хто колись здавався близькими, зникли при перших складнощах. Зате на їхнє місце прийшли інші, хто не боїться правди, вміє підтримати й цінує чесність більше за комфорт. Винятком не став і Фіма Константиновський, який з початком великої війни обірвав звʼязки з усім ворожим. 

Проте несумісність поглядів була не лише з росіянами, зазначає ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі. 

Понад 15 років мене оточують одні й ті самі люди. Моє коло не змінюється, незважаючи на зміни у моєму житті. І я дуже радий, що так залишилося і під час війни, – каже Фіма в інтервʼю виданню «Коротко про». – Хоча з двоюрідною сестрою перестав спілкуватися. Вона за Україну, тут питань немає. Просто був момент, коли я написав про фотографію Влада Ями. Колись він опублікував знімок з шоу «Хто зверху?», де він лежить на скляній дошці, й підписав: «Тримаймося».

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Тоді сестра написала Фімі:

Запитала, навіщо я розводжу хейт. Хоча доти жоден скандал ніде не коментував, зраду не розводжу. Бо, як показує практика, всі ці зради стосуються конкретних людей у владі, краще підписати петицію, ніж викласти якийсь пост і демотивувати людей донатити. Ось так ми з нею поговорили й припинили спілкуватися, – пригадує ведучий Нового каналу.

Нагадаємо, 

