Андрій Рибак розповів про одруження, якому не передувало освідчення

11 листопада 2025 17:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Андрій Рибак розповів про одруження, якому не передувало освідчення
Гуморист Андрій Рибак
Пресслужба Нового каналу

Як Андрій Рибак познайомився з дружиною?

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Кажуть, що справжнє кохання приходить тоді, коли припиняєш пошуки. Так трапилося з резидентом Stadium Night на Новому каналі Андрієм Рибаком. Його історія з коханою Аліною розпочалася понад пʼять років тому, і відтоді пара нерозлучна. 

Зараз вони разом подорожують, виховують кицю Музу, знімають жартівливі ролики в TikTok. Та як закохані зустріли одне одного?

Ми познайомилися на дні народження колишньої, з якою ми дружили після розриву романтичних стосунків. Того ж вечора підписався на Аліну в Instagram, вона на мене. А після ми півроку взагалі не спілкувалися, хіба що відповідали на сторіз. Разом сміялися з чогось чи вогник на фото ставили, і на цьому все. Та потім відновили спілкування й пішли на побачення. Отак і закрутилося, – розповідає Андрій в YouTube-проекті «Чого хочуть пари?» – Але через якийсь час я пішов на «Холостячку», куди мене затвердили ще раніше, коли ми лише спілкувалися. Запитав Аліну: «Будеш мене чекати?» (усміхається). А вона іронічно поставилася до цього. Під час зйомок у мене забрали телефон, коли повертали, я писав їй. Хоч мені здавалося, що в нас не було стосунків, але сказав у шоу: «Блін, у мене є дівчина, про яку думаю». Через це потім і пішов звідти.

Андрій Рибак з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Стосунки пари стрімко розвивалися. А вже з початком повномасштабної війни вони вирішили одружитися. 

Ми познайомилися на дні народження колишньої, з якою ми дружили після розриву романтичних стосунків. Того ж вечора підписався на Аліну в Instagram, вона на мене. А після ми півроку взагалі не спілкувалися, хіба що відповідали на сторіз. Разом сміялися з чогось чи вогник на фото ставили, і на цьому все. Та потім відновили спілкування й пішли на побачення. Отак і закрутилося, – розповідає Андрій в YouTube-проекті «Чого хочуть пари?» – Але через якийсь час я пішов на «Холостячку», куди мене затвердили ще раніше, коли ми лише спілкувалися. Запитав Аліну: «Будеш мене чекати?» (усміхається). А вона іронічно поставилася до цього. Під час зйомок у мене забрали телефон, коли повертали, я писав їй. Хоч мені здавалося, що в нас не було стосунків, але сказав у шоу: «Блін, у мене є дівчина, про яку думаю». Через це потім і пішов звідти.

Андрій Рибак з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Андрій Рибак Stadium Night

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 07.11.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 07.11.2025
Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Новини

Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Остап Ступка розповів про стосунки з удвічі молодшою коханою
Новини

Остап Ступка розповів про стосунки з удвічі молодшою коханою
Листопадові події у Caribbean Club і Pepper’s Club: від ba.latskii до триб’ютів ABBA та Metallica
Афіша

Листопадові події у Caribbean Club і Pepper’s Club: від ba.latskii до триб’ютів ABBA та Metallica
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 02.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 02.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 02.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 02.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK