Андрій Рибак розповів про одруження, якому не передувало освідчення

Як Андрій Рибак познайомився з дружиною?

Кажуть, що справжнє кохання приходить тоді, коли припиняєш пошуки. Так трапилося з резидентом Stadium Night на Новому каналі Андрієм Рибаком. Його історія з коханою Аліною розпочалася понад пʼять років тому, і відтоді пара нерозлучна.

Зараз вони разом подорожують, виховують кицю Музу, знімають жартівливі ролики в TikTok. Та як закохані зустріли одне одного?

Ми познайомилися на дні народження колишньої, з якою ми дружили після розриву романтичних стосунків. Того ж вечора підписався на Аліну в Instagram, вона на мене. А після ми півроку взагалі не спілкувалися, хіба що відповідали на сторіз. Разом сміялися з чогось чи вогник на фото ставили, і на цьому все. Та потім відновили спілкування й пішли на побачення. Отак і закрутилося, – розповідає Андрій в YouTube-проекті «Чого хочуть пари?» – Але через якийсь час я пішов на «Холостячку», куди мене затвердили ще раніше, коли ми лише спілкувалися. Запитав Аліну: «Будеш мене чекати?» (усміхається). А вона іронічно поставилася до цього. Під час зйомок у мене забрали телефон, коли повертали, я писав їй. Хоч мені здавалося, що в нас не було стосунків, але сказав у шоу: «Блін, у мене є дівчина, про яку думаю». Через це потім і пішов звідти.

Андрій Рибак з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Стосунки пари стрімко розвивалися. А вже з початком повномасштабної війни вони вирішили одружитися.

Ми познайомилися на дні народження колишньої, з якою ми дружили після розриву романтичних стосунків. Того ж вечора підписався на Аліну в Instagram, вона на мене. А після ми півроку взагалі не спілкувалися, хіба що відповідали на сторіз. Разом сміялися з чогось чи вогник на фото ставили, і на цьому все. Та потім відновили спілкування й пішли на побачення. Отак і закрутилося, – розповідає Андрій в YouTube-проекті «Чого хочуть пари?» – Але через якийсь час я пішов на «Холостячку», куди мене затвердили ще раніше, коли ми лише спілкувалися. Запитав Аліну: «Будеш мене чекати?» (усміхається). А вона іронічно поставилася до цього. Під час зйомок у мене забрали телефон, коли повертали, я писав їй. Хоч мені здавалося, що в нас не було стосунків, але сказав у шоу: «Блін, у мене є дівчина, про яку думаю». Через це потім і пішов звідти.

Андрій Рибак з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,