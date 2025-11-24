Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Акторка Марія Стопник
Виконавиця однієї з головних ролей серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про внутрішні зміни через таке рішення.

Молоді українські актори Іван Бліндар («Я, Побєда і Берлін», «Песики», «Вартові Різдва» – прим. ред.) та Марія Стопник («Я, Побєда і Берлін», «Голова», «Будиночок на щастя». – Прим. ред.) у стосунках з 2018 року. 

І вперше Марія Стопник розповіла, що напередодні зйомок фільму «Я, Побєда і Берлін», де пара виконала головні ролі – Кузьми та Барбари, вони брали паузу в стосунках. Але відновили свою романтичну історію саме під час роботи у спільному проєкті.

Ми розійшлися буквально на кілька місяців, а почуття нікуди не поділися, – ділиться акторка в інтерв’ю «Ти Київ». – Певний час не бачилися, а тут зйомки. Ну, і воно ж, звісно, як працює: почали бачити одне одного, поговорили, і такі: «А давай…». Ми ж, коли тоді розійшлися, навіть речі не збирали, бо й так були майже завжди на відстані. Я жила в Києві, а Іван – у Франківську.

Разом пара живе два останні роки, відтоді, як Марія почала служити в Івано-Франківському драматичному театрі. Де, до речі, також служить Іван. 

Ну, більшою мірою це було заради Івана. Але я не вважаю, що то пониження в кар’єрі, адже до цього я не працювала в жодному театрі, тут моє перше місце роботи. І чудова можливість набратися досвіду з хорошими партнерами, пограти щось не в масовці. Досі думаю, що це була дуже хороша ідея, – розповідає акторка. – Наразі мені в театрі комфортно, я багато чого там вчуся. Стала сильнішою та впевненою в професії саме завдяки театру. Та і в кіно цей досвід теж допомагає. Не буду лицемірити й стверджувати, що на все життя у Франківську, але побачимо. Я цей театр безмежно люблю, але якщо одного дня відчую, що мені тут вже немає місця й маківка торкнулася стелі, тоді далі шукатиму, де можна ще чогось навчитися. Та поки що такого не відчуваю.

Нагадаємо, 

 

