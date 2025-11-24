Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках

24 листопада 2025 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках
Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Артист та ведучий проєкту «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів ексклюзивну історію.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Треки Володимира Дантеса точно є у плейлистах багатьох українців. Та кого з наших виконавців слухає сам Володимир? Музикант і ведучий ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?» порадив, яких українських молодих артистів послухати.

У моєму плейлисті такі виконавці: Іван Люленов, Brykulets, Parfenuk, Yaktak. З нових молодих: Figurat, Мія Рамарі, Богдан Купер, Phil It. У них дуже стильова класна музика, – ділиться Вова.

Ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Також Дантес розповів, що дедалі частіше зіштовхується з хітами, створеними штучним інтелектом. І не лише він! Це стає поширеною проблемою у світі музики як в Україні, так і по всьому світу.

Штучний інтелект значно точніше розуміє потреби аудиторії, аніж артист, у якого є его та бажання створити щось нове, – говорить Володимир. – Наприклад, є такий додаток Suno. Ти заходиш туди, описуєш, про що хочеш пісню, це займає буквально 15 секунд, і він створює трек. Можна купити покращену версію і прописати більш детально, які інструменти ти хочеш, яку гармонію, в якому стилі, і він все напише. Якщо тобі щось не подобається, ти пишеш, що саме. І програма це виправляє. Коли я випустив попередній трек, то швидко піднявся на четверте місце в трендах YouTube. Був там доволі довго, десь місяць. Але весь час змагався за місце з треками, які були написані штучним інтелектом.

Ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху новини Володимир Дантес особисте життя зірок Новий канал Хто зверху 14 сезон

Матеріали на тему

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Новини

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Новини

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Прем'єри

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у серіалі «Будиночок на щастя»
Новини

Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у серіалі «Будиночок на щастя»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK