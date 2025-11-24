Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках

Артист та ведучий проєкту «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів ексклюзивну історію.

Треки Володимира Дантеса точно є у плейлистах багатьох українців. Та кого з наших виконавців слухає сам Володимир? Музикант і ведучий ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?» порадив, яких українських молодих артистів послухати.

У моєму плейлисті такі виконавці: Іван Люленов, Brykulets, Parfenuk, Yaktak. З нових молодих: Figurat, Мія Рамарі, Богдан Купер, Phil It. У них дуже стильова класна музика, – ділиться Вова.

Також Дантес розповів, що дедалі частіше зіштовхується з хітами, створеними штучним інтелектом. І не лише він! Це стає поширеною проблемою у світі музики як в Україні, так і по всьому світу.

Штучний інтелект значно точніше розуміє потреби аудиторії, аніж артист, у якого є его та бажання створити щось нове, – говорить Володимир. – Наприклад, є такий додаток Suno. Ти заходиш туди, описуєш, про що хочеш пісню, це займає буквально 15 секунд, і він створює трек. Можна купити покращену версію і прописати більш детально, які інструменти ти хочеш, яку гармонію, в якому стилі, і він все напише. Якщо тобі щось не подобається, ти пишеш, що саме. І програма це виправляє. Коли я випустив попередній трек, то швидко піднявся на четверте місце в трендах YouTube. Був там доволі довго, десь місяць. Але весь час змагався за місце з треками, які були написані штучним інтелектом.

