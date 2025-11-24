Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
24 листопада 2025 15:30
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу
Що розчулює Олександра Рудинського?
У подружжя акторів Олександра Рудинського та Марії Рудинської активно збільшується фан-база. Вони давно служать у театрі Франка й пересікались у певних постановках. А останнім часом ще й грають закохані пари або подружжя на сцені чи в кадрі. Для прикладу, у виставі «Земля» (режисер Іван Уривський. – Прим. ред.), яку можна подивитись у театрі Лесі Українки в столиці, у повнометражному фільмі «Збори ОСББ» чи у кліпі виконавця Otoy «Пасма». Вони разом майже завжди – на роботі та вдома. Чи не заважає це сімейному життю?
Професія – частина наших стосунків. Вона впливає і позитивно, і негативно. І це абсолютно нормально, – розповідає Олександр Рудинський в інтерв’ю «24 каналу». – Але без театру й кіно наші стосунки важко уявити. Ми разом граємо, разом готуємо вистави. Головне – проговорювати все заздалегідь.
Олександр Рудинський з дружиною / Пресслужба Нового каналу
Якщо ми разом маємо один вільний день, то йдемо з дитиною в дитячу кімнату або в якийсь розважальний центр. Іноді – на мультфільм у 5D чи 3D. Він це обожнює! – розповідає Рудинський, якого також можете побачити у серіалі «Сім’я по неділях» з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі. – А коли вдається вирватися на два-три дні (а це буває рідко), то намагаємося поїхати подалі – просто змінити обстановку.
Олександр Рудинський з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу
До речі, про поїздки. Так сталося, що через щільний графік Сашко жодного разу за повномасштабну війну не був у рідному місті. Саме це його зараз розчулює.
Я не з тих людей, хто часто плаче, але буквально нещодавно слухав одну пісню в машині й раптом зрозумів, що вже чотири роки не був у Миколаєві. Це дуже зачепило. Тож зараз намагаюся вивільнити час, щоб у листопаді нарешті поїхати. Вперше за чотири роки, – каже Рудинський.
