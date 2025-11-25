Lida Lee розповіла, що принесло їй відчуття творчої свободи

25 листопада 2025 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Lida Lee розповіла, що принесло їй відчуття творчої свободи
Співачка Lida Lee
Пресслужба Нового каналу

Співачка Lida Lee розповіла про зміни в житті.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Усі жінки інколи почуваються неідеальними. І це абсолютно нормально. Є моменти, коли кожна може відчувати себе «не такою»: недостатньо досконалою, хазяйновитою чи талановитою. Список можна продовжувати нескінченно. Але головне – залишатися собою. 

Саме це зараз і демонструє Lida Lee, яка за останній рік пережила велику внутрішню трансформацію. Ці зміни торкнулися не лише творчості, а й особистого життя, яке артистка ретельно приховує. 

Нещодавно я порівнювала, як змінився мій музичний стиль за минулий рік, і зрозуміла – це сталося, бо змінилась я, – зізнається артистка, ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee. – Зараз роблю лише так, як відчуваю. Не женуся за тенденціями чи хітами, а просто створюю композиції від душі й дуже цим пишаюся.

Співачка Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Колись артистка вимагала від себе неможливого – бути бездоганною у всьому, хоч за що б вона бралася. 

Головний момент моїх змін – я перестала боятися робити щось «неідеально». У мені завжди жив максималіст, і він вимагав бездоганності в усьому. Здавалося, що якщо не зроблю ідеально – краще не робити взагалі. Мені це глибоко вклали в голову: «ти маєш бути ідеальною». Але я не ідеальна – ні як жінка, ні як артистка, ні як людина, – говорить Lida Lee. – І саме в цьому раптом побачила переваги. Стало більше свободи, більше натхнення, більше нових спектрів для творчості. Зрозуміла, що мої «помилки» – це не помилки, а досвід.

Співачка Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Зараз Lida дозволила собі бути справжньою. І це, за її словами, принесло відчуття творчої свободи.

Я випускаю назовні те, що болить, те, про що хочу сказати. Хочу бути незручною, якщо зараз почуваюся саме так, та говорю про це. Відчуваю кохання – співаю про нього, – з усмішкою говорить Lida Lee. – Я просто перестала боятися говорити про почуття.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини Lida Lee особисте життя зірок Новий канал Кохання на виживання 5 сезон

Матеріали на тему

Фіма Константиновський поділився зворушливою історією про допомогу незнайомці
Новини

Фіма Константиновський поділився зворушливою історією про допомогу незнайомці
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 12.11.2025
Телешоу

Поле 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 12.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK