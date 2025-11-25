Lida Lee розповіла, що принесло їй відчуття творчої свободи

Співачка Lida Lee розповіла про зміни в житті.

Усі жінки інколи почуваються неідеальними. І це абсолютно нормально. Є моменти, коли кожна може відчувати себе «не такою»: недостатньо досконалою, хазяйновитою чи талановитою. Список можна продовжувати нескінченно. Але головне – залишатися собою.

Саме це зараз і демонструє Lida Lee, яка за останній рік пережила велику внутрішню трансформацію. Ці зміни торкнулися не лише творчості, а й особистого життя, яке артистка ретельно приховує.

Нещодавно я порівнювала, як змінився мій музичний стиль за минулий рік, і зрозуміла – це сталося, бо змінилась я, – зізнається артистка, ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee. – Зараз роблю лише так, як відчуваю. Не женуся за тенденціями чи хітами, а просто створюю композиції від душі й дуже цим пишаюся.

Колись артистка вимагала від себе неможливого – бути бездоганною у всьому, хоч за що б вона бралася.

Головний момент моїх змін – я перестала боятися робити щось «неідеально». У мені завжди жив максималіст, і він вимагав бездоганності в усьому. Здавалося, що якщо не зроблю ідеально – краще не робити взагалі. Мені це глибоко вклали в голову: «ти маєш бути ідеальною». Але я не ідеальна – ні як жінка, ні як артистка, ні як людина, – говорить Lida Lee. – І саме в цьому раптом побачила переваги. Стало більше свободи, більше натхнення, більше нових спектрів для творчості. Зрозуміла, що мої «помилки» – це не помилки, а досвід.

Зараз Lida дозволила собі бути справжньою. І це, за її словами, принесло відчуття творчої свободи.

Я випускаю назовні те, що болить, те, про що хочу сказати. Хочу бути незручною, якщо зараз почуваюся саме так, та говорю про це. Відчуваю кохання – співаю про нього, – з усмішкою говорить Lida Lee. – Я просто перестала боятися говорити про почуття.

