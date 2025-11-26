Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим

26 листопада 2025 14:40 Туренко Андрій
Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва зруйнувала стереотип, що жінка має тягнути домашнє господарство сама.

Читайте також
Універсального сценарію, хто має мити посуд або ж відповідає за покупки, не існує. У здорових стосунках пара проговорює, хто що встигає, кому що подобається, а що викликає стрес. Такі домашні домовленості додають відчуття партнерства і кайфу, зазначає Даша Астафʼєва. 

Ведучій квіз-шоу «Хто знає?» на Новому каналі разом із бойфрендом вдалося побудувати гармонійні стосунки, в яких навіть побутова рутина – за радість. 

Під час війни побут дуже рятує мене. Почуваюся щасливою, коли піклуюся про родину. Якщо раніше для мене найстрашнішим було прати, готувати тощо, то зараз складені дуже комфортні умови домашньої рутини. Коханий постійно бере у всьому участь! Тому немає напрягу, як-от у стандартних прикладах: він дивиться телевізор на дивані, а я збиваюся з ніг. Цього й не повинно бути! – ділиться Даша Астафʼєва в YouTube-проєкті «Терапія красою». – Я обожнюю наш побут, який лише в задоволення. Коли повертаюся з роботи, ми готуємо вдвох, вигулюємо песиків вдвох, ловимо рибу вдвох, а після чистимо і смажимо її вдвох! І це велике досягнення – побудувати стосунки так, щоб окрім сексу й ділових справ у вас ще були дружні хобі, особисті заняття, плани. Трохи інтиму: люблю, коли ми прокидаємося і плануємо день: домовляємось, який у нас буде сніданок, хто що робить. Наприклад, чоловік приносить продукти – я готую, потім він допомагає накривати на стіл. І це щиро, відчуваю! Не змушую і не кидаю запити постійно, щоб зробив те чи інше.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Читайте також
За час разом у Даші з коханим зʼявилося безліч спільних звичок, традицій та їхніх особистих свят.

Зокрема, відзначаємо дні народження наших вихованців: песиків і галки Патріка. А ще ходимо в ліс по гриби. От був сезон маслюків і білих, ми їздили на полювання з песиками. Також для мене в задоволення підготувати йому look, коли він збирається на роботу чи ще кудись, або ж міксувати наші образи, коли йдемо разом. У побуті є синергія наших почуттів, – зазначає ведуча Нового каналу. – До того ж мені важливо, щоб побут був цікавий і мені, і чоловікові. Ми любимо обирати домашні предмети, посуд, постільну білизну, прикрашати ялинку. Не знаю, як це можна звалити на одну людину? Ми разом піклуємося про здоров’я й ментальний стан одне одного.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Окрім побуту і традицій, пара ще й працює над одним проєктом.

Чесно кажучи, раніше дуже боялася цього. Для мене спільна робота завжди була принциповим «ні». Але це як гра долі! Коли я розказала коханому, що хочу працювати голосом, та в мене немає сил співати, і що завжди мріяла озвучувати, він відповів: «То давай створимо самі». І це ніби в казці! Так і зʼявився наш літературний застосунок, – розповідає Даша.

Нагадаємо, 

