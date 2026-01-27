Олександр Рудинський розповів про захоплення 5-річного Петрика
27 січня 2026 12:00
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу
Український актор Олександр Рудинський розповів про майбутнє сина.
Та чи піде по слідах зіркових батьків син Петрик?
Я хотів би, аби син займався творчістю. Але зараз у нього такий період, п’ять рочків, що сьогодні він захоплюється «Дивними дивами», колекціонує всі іграшки. Вчора в нього були динозаври, а позавчора – захоплення спайдерменами, – розповідає актор серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях» Сашко. – Його забаганки щодня змінюються. Він шукає, а ми його в цьому цілком підтримуємо.
Олександр Рудинський з сином / Пресслужба Нового каналу
Якщо його попросити зіграти якусь акторську сцену, то ні, він не зіграє. А скаже: «Ні, я не хочу». Але натомість зараз хочу займатися боксом, – ділиться Олександр Рудинський. – Син обожнює Усика. В принципі, як і я (усміхається). Він хоче піти на бокс. Зараз йому ще зарано, але, думаю, що згодом піде.
