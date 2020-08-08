Шок! Известный звездный фотограф оказался педофилом

8 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Шок! Известный звездный фотограф оказался педофилом
Звездный фотограф Валентин Василенко
социальная сеть Instagram

Личность мужчины, которого задержали на Полтавщине за изнасилование 9-летней девочки, раскрыли. Им оказался известный 31-летний фотограф Валентин Василенко.

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На протяжении многих лет уроженец города Горошние Плавни работал фотографом для популярных украинских телеканалов и сотрудничал с многими звездами. Однако никто даже догадаться не мог, что Валентин неоднократно подвергал сексуальному насилию детей и подростков.

1 августа в Полтавской области к участковому офицеру полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 9-летняя дочь встречалась со взрослым мужчиной, который ее изнасиловал. Позже выяснилось, что девочка и фотограф познакомились через соцсеть. Он настаивал на встрече и просил ничего не говорить родителям. Далее переписка велась под контролем правоохранительных органов, чтобы поймать педофила и доказать его вину.

Звездный фотограф Валентин Василенко / социальная сеть Instagram

На днях мужчину арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 года без права на залог. Валентину Василенко грозит до 15 лет лишения свободы. Предположительно мужчина на протяжении 10 лет совращал девочек и мальчиков, хитростью заманивая их и обещая перспективу в шоу-бизнесе и на ТВ.

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На личных страницах у Василенко множество фотографий с артистами, кадры со съемочных площадок рейтинговых телепроектов, музыкальных премий, концертов, съемок клипов.

Напомним,

Валентин Василенко, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / социальная сеть Instagram

Валентин Василенко и Дмитрий Коляденко / социальная сеть Instagram
 

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