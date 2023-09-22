Тарас Цимбалюк розповів про серйозну розмову з коханою

Уже понад рік зірка серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк зустрічається з бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Навесні 2022 року Тарас Цимбалюк ошелешив фанатів новиною про розставання. Після чотирьох спільних років вони з візажисткою Тіною Антоненко вирішили розійтися.

Тоді ж актор поринув у роботу й навіть не думав про нові романи.

Взагалі я вважаю, що це дуже тонка матерія. Як тут можна щось спрогнозувати? Адже ти можеш бути в стосунках, побачити когось, і все – тебе ніби інсультом прошибає, – зазначив Тарас Цимбалюк. – Я був повністю в роботі, ні на що не розраховував і не планував жодних нових стосунків. Тоді повністю розслабився й кайфував від цього внутрішнього стану.

Минулого актор скетчкому Нового каналу зустрів майбутню кохану.

28 серпня (2022 року, – прим. ред.) ми грали виставу в Києві. І туди прийшла моя подруга Настя. Вона зняла сторіс, відмітила мене. Свєтуся перейшла на мою сторінку й лайкнула кілька фото. Я перейшов на її профіль, теж лайкнув пару фоточок. У мене був класний настрій! Ми списалися й через кілька годин уже зідзвонилися. Вона тоді була у Варшаві. Проговорили чотири години, постійно сміялися, – поділився Тарас. – Переписувалися місяць. А наприкінці вересня (2022 року, – прим. ред.) зустрілися в Києві. І відтоді ми разом.

Тарас Цимбалюк з коханою / Пресслужба Нового каналу

Тарас наголосив, що зважив багато речей, аби не повторити попередні помилки. Зараз закохані продовжують працювати над стосунками. Зокрема й говорити на серйозні теми.

Під час гастролей у Львові ми порушили тему грошей і заробітку. Я тоді практично нічого не заробляв, але не дозволяв собі, щоб кохана за щось платила. Також намагався робити подарунки. Вона має право почуватися жінкою, хоч як би погано в мене було в фінансовому плані, – зауважив актор. – Свєта сказала: «Не переймайся, все буде добре. Я вірю в тебе і в те, що все складеться. Чудово бачу, оцінюю все, і це абсолютно не головне». Їй не вистачало того, що є в наших стосунках. І вона дуже це цінує. Ми розставили всі крапки над «і». Кохана вірить в мене. А це означає, що я маю йти лише вперед.

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