Телеканал 2+2 готує спецпроєкти До Дня Збройних сил України

5-6 грудня на 2+2 вийдуть тематичні спецпроєкти про воїнів ЗСУ з різних куточків світу, які борються за свободу України, а також вражаючі подвиги захисників Харкова, завдяки яким вдалося зірвати російський бліцкриг.

Читайте такожОстап Халавко: ексклюзивне інтерв'ю із зіркою першої святкової комедії сезону – «Пограбування по-українськи» на каналі 2+2 відбудеться прем’єра документального проєкту «Інтернаціональний фронт» про військовослужбовців ЗСУ різних національностей, які пліч-о-пліч з українцями воюють проти російської агресії. Автори проєкту підготували сім ексклюзивних інтерв’ю з воїнами ЗСУ, більшість з яких родом із країн, які свого часу потерпали від агресії російської федерації. Тепер їхня мета – вибороти свободу України та захистити світ від держави-терористки.

Один із героїв програми – Масі Найєм, військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч і засновник юридичної компанії. Він народився в Афганістані, воював на сході України до повномасштабного вторгнення, а після 24-го лютого повернувся у військо. У червні 2022 року під час виконання бойового завдання Масі отримав важке поранення.

«Я допускаю, що будуть наступні поранення. Але та плата, яку вже сплатив я і мої побратими, забороняє мені сумніватися, що ми на правильній стороні», – говорить Масі Найєм в інтерв’ю.

Зйомки проєкту відбувалися у Києві та області, а також на найближчих до лінії фронту локаціях. Режисер – Олександр Кирієнко.

У середу, 06 грудня, о 22:00 телеканал 2+2 покаже документальну програму «Форт Харків» про ключові події та бої за Харків у 2022 році, під час яких українцям вдалося зупинити наступ росіян і відтіснити вороже військо. Глядачі почують ексклюзивні коментарі захисників, активістів, волонтерів й цивільних про свій внесок в оборону міста, найдраматичніші моменти битв та особисту мотивацію боротися.

«Насамперед мета нашого проєкту – розповісти світові про злочини російської армії й показати українських героїв, які самовіддано протистояли загарбникам, – коментують автори проєкту. – Факти та історії, які нам вдалося зафіксувати під час зйомок, вкотре розвінчують кремлівський міф «Харків – це російське місто», який пропагандисти транслювали десятиліттями. На початку 2022 року Харків довів, що він є не просто українським містом, він є східним форпостом для всієї України».

На основі свідчень очевидців команда проєкту разом із відеодизайнерами графічно змоделювали перебіг вирішальних боїв за місто. Режисер: Володимир Сидько.