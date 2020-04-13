О каких мифах, связанных с половой жизнью, следует забыть

Вокруг секса всегда ходит много мифов. Многим нравится спекулировать на нем. Для кого-то это способ заработка.

Длительность секса влияет на оргазм

Сегодня мы расскажем о пяти наиболее глупых утверждений о сексе , с которыми давно пора распрощаться.

Длительной половой акт напротив существенно снижает темп и степень возбуждения. Особенно, когда естественная или искусственная смазка девушки уже на исходе. Именно поэтому продолжительность секса вовсе не связана с его качеством и тем более оргазмом. На самом деле, весь секрет именно в том, насколько партнеры физически расположены друг к другу. Чаще всего на грани оргазма они могут находиться еще на этапе прелюдии, когда их прикосновения буквально создают боковое сопряжение. А полчаса монотонных телодвижений не принесут удовольствия никому.

Афродизиаки повышают либидо

Оральная контрацепция способствует набору веса

Тут стоит отметить о том, что еще на начальном этапе партнеры должны хотеть друг друга. А продукты-афродизиаки могут только прибавить пикантности их общему желанию. Ради эксперимента можете попробовать добавить в ваш ужин такие продукты, как: шоколад, клубника или лосось.

Так принято было считать ранее. Именно поэтому девушек отговаривали их применять как противозачаточное средство. Однако сейчас уже существует множество опровержений на этот счет. В 21 веке КОКи могут вам навредить только тогда, когда вы принимаете решение самостоятельно начать их употреблять. Во всех остальных случаях это отличный способ заниматься незащищенным сексом без латекса и при этом не переживать за набор веса.

Напомним,