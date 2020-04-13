О каких мифах, связанных с половой жизнью, следует забыть
Вокруг секса всегда ходит много мифов. Многим нравится спекулировать на нем. Для кого-то это способ заработка.
Длительность секса влияет на оргазм
Длительной половой акт напротив существенно снижает темп и степень возбуждения. Особенно, когда естественная или искусственная смазка девушки уже на исходе. Именно поэтому продолжительность секса вовсе не связана с его качеством и тем более оргазмом. На самом деле, весь секрет именно в том, насколько партнеры физически расположены друг к другу. Чаще всего на грани оргазма они могут находиться еще на этапе прелюдии, когда их прикосновения буквально создают боковое сопряжение. А полчаса монотонных телодвижений не принесут удовольствия никому.
Афродизиаки повышают либидо
Оральная контрацепция способствует набору веса
Так принято было считать ранее. Именно поэтому девушек отговаривали их применять как противозачаточное средство. Однако сейчас уже существует множество опровержений на этот счет. В 21 веке КОКи могут вам навредить только тогда, когда вы принимаете решение самостоятельно начать их употреблять. Во всех остальных случаях это отличный способ заниматься незащищенным сексом без латекса и при этом не переживать за набор веса.
Напомним,