ТОП-3 признака, что мужчина не готов к серьезным отношениям

14 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 признака, что мужчина не готов к серьезным отношениям
ТОП-3 признака, что мужчина не готов к серьезным отношениям
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Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, ну действительно.

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Девушки оказывается гораздо чаще более подготовленными к серьезным отношениям, чем мужчины. Ввиду этого нужно все же выявить главные признаки, которые будут вам говорить о том, что тот очевидно еще не созрел для чего-то большего, чем просто ходить с вами за ручку. 

Он не говорит с вами о будущем 

Он часто уходит от этой темы и весьма ее побаивается. Ввиду этого у вас могут возникать конфликтные ситуации. А на самом деле, все просто. Не пытайтесь видеть в вашем мужчине, то чего в нем попросту нет. Вряд ли он сможет быть кем-то, кроме как человеком, не готовым к серьезным отношениям пока что. 

Он становится агрессивным

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Агрессия при упоминании этой темы – прямое доказательство нежелания ее обсуждать. К сожалению, если он реагирует агрессией на ваш вопрос, вероятнее всего, дело именно в том, что они не хочет ничего строить с вами. От таких отношений лучше избавляться сразу. 

Он не знакомит вас с родителями

Желание познакомить девушку с родителями уже говорит о многом. В частности, о его серьезных намерениях. Однако, если же это желание отсутствует, то скорее всего, дальше он и не будет думать об этом. 

Напомним, 

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