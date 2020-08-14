ТОП-3 признака, что мужчина не готов к серьезным отношениям

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, ну действительно.

Он не говорит с вами о будущем

Девушки оказывается гораздо чаще более подготовленными к серьезным отношениям , чем мужчины. Ввиду этого нужно все же выявить главные признаки, которые будут вам говорить о том, что тот очевидно еще не созрел для чего-то большего, чем просто ходить с вами за ручку.

Он часто уходит от этой темы и весьма ее побаивается. Ввиду этого у вас могут возникать конфликтные ситуации. А на самом деле, все просто. Не пытайтесь видеть в вашем мужчине, то чего в нем попросту нет. Вряд ли он сможет быть кем-то, кроме как человеком, не готовым к серьезным отношениям пока что.

Он становится агрессивным

Он не знакомит вас с родителями

Агрессия при упоминании этой темы – прямое доказательство нежелания ее обсуждать. К сожалению, если он реагирует агрессией на ваш вопрос, вероятнее всего, дело именно в том, что они не хочет ничего строить с вами. От таких отношений лучше избавляться сразу.

Желание познакомить девушку с родителями уже говорит о многом. В частности, о его серьезных намерениях. Однако, если же это желание отсутствует, то скорее всего, дальше он и не будет думать об этом.

Напомним,