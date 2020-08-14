ТОП-3 признака, что мужчина не готов к серьезным отношениям
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, ну действительно.
Он не говорит с вами о будущем
Он часто уходит от этой темы и весьма ее побаивается. Ввиду этого у вас могут возникать конфликтные ситуации. А на самом деле, все просто. Не пытайтесь видеть в вашем мужчине, то чего в нем попросту нет. Вряд ли он сможет быть кем-то, кроме как человеком, не готовым к серьезным отношениям пока что.
Он становится агрессивным
Он не знакомит вас с родителями
Желание познакомить девушку с родителями уже говорит о многом. В частности, о его серьезных намерениях. Однако, если же это желание отсутствует, то скорее всего, дальше он и не будет думать об этом.
Напомним,