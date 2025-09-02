Виговський: як «Замок Радомисль» перетворився на знімальний майданчик серіалу

2 вересня 2025 16:15 Туренко Андрій
Виговський: як «Замок Радомисль» перетворився на знімальний майданчик серіалу
пресслужба каналу 2+2

Пишні бали, інтриги, дуелі та кумедні авантюри.

Знімання восьмисерійної стрічки 2+2 про пригоди молодого Івана Виговського - у самому розпалі. Сюжет серіалу розповідає вигадану історію становлення Івана Виговського. Це не історична хроніка, а вигадана, жива й дотепна пригода з несподіваними поворотами, козацьким гумором і яскравими персонажами.

Одним зі знімальних майданчиків став музей «Замок Радомисль», розташований у мальовничому місці на березі річки Тетерів в Радомишлі Житомирської області. Він був заснований у 1612 році як паперова фабрика для забезпечення Києво-Печерської лаври папером. У XIX столітті фабрика закрилася, і будівля поступово прийшла в занепад. У 2007 році замок відновила українська меценатка Ольга Богомолець, яка перетворила його в культурний центр, де знаходиться єдиний в Європі музей української домашньої ікони. 

Зокрема, тут знімали сцени, з яких і розпочинається серіал. На майданчику панувала справжня атмосфера XVII століття: пишні бали при свічках, інтриги, дуелі та кумедні авантюри. Глядачі побачать спосіб життя, який вів головний герой, розважаючись з дівчатами в розкішному маєтку, відвідуючи світські заходи замість служби. Так тривало, поки Виговський не отримав листа від кошового з вимогою негайно повернутися на батьківщину.

Також у замку знімали масштабну сцену балу, яка за сценарієм відбувалася в палаці у Варшаві. Спеціально для цих сцен у залі запалили понад 650 свічок, а це аж 43 кілограми. На майданчику одночасно працювали понад 100 акторів, у розкішному вбранні, відповідному до епохи XVII століття: бальні сукні, чоловічі костюми, а образи доповнювали прикраси того часу. 

«Це одна з наймасштабніших сцен в серіалі. Спеціально для неї для головних героїв шили костюми, які розробив художник Олександр Тетерін. Також для кожного підбирали відповідні аксесуари та прикраси, шили взуття. Загалом, для кожного персонажа в серіалі розроблялися унікальні костюми, підбирався реквізит. Сподіваюсь, глядач отримає естетичну насолоду від перегляду «Виговського», - розповідає шоуранер серіалу Володимир Москалець.

Актор Артем Пльондер, який грає Івана Виговського, зізнається, що працювати в такій атмосфері було надзвичайно цікаво та незвично. 

«Для мене це дуже відповідальна роль – перша головна в серіалі, та ще й такий колоритний персонаж. Ми ніби перенеслися в ту епоху: замок, костюми, перевтілення в образи… Це справді надихало. Щоправда, було трохи незручно у високих шкіряних чоботях, які мають невеликий підбір. Вперше одягнув такі», - поділився Артем Пльондер.

Він поділився, що спеціально для цієї ролі відростив вуса та скорегував харчування, займався у спортзалі, щоб набрати вагу та зробити тіло більш рельєфним. 

Також у стрічці також знімаються Віталій Ажнов, Катерина Файн, Дар’я Легейда, Олександр Ярема, Володимир Філатов та багато інших зірок.

