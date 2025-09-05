Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

5 вересня 2025 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі
Пресслужба каналу ICTV

Чим вразить глядачів майбутній детектив «Справа НБР»?

31 серпня телеканал ICTV2 завершив зйомки серіалу «Справа НБР».12-серійний детектив із Сергієм Стрельніковим у головній ролі розповість захопливу історію про вигаданий відділ для боротьби з надзвичайно небезпечними злочинами.

Раніше в мережі з’явився перший тизер майбутнього детективного серіалу, який неабияк вразив глядачів своїм візуальним стилем.

Детективна історія розповість нам про новостворене Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), очолити яке доручили досвідченому оперативнику Ковалю (Сергій Стрельников). Тепер він працюватиме в команді з п’ятьма найкращими у своїй справі: вони нестримні, голодні до розслідувань та надзвичайні професіонали. Але коли їхні «скелети» починають вилазити з шафи, а справи заходять у глухий кут, ситуація стає дедалі напруженішою.

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу / Пресслужба каналу ICTV

Як НБР впорається з труднощами та чи такі фахівці ідеальні, якими здаються? 

Ми працювали в стислі серіальні терміни, але намагалися знімати в кіноформаті, щоб отримати гарні, кінематографічні кадри. А це завжди вимагає більше часу. Тому було складно: працювати в серіальному графіку, а результат отримати як у кіно. Мені здається, ми всі ці виклики подолали. Але, мабуть, по-справжньому я зможу це сказати лише тоді, коли глядач подивиться серіал і скаже, що він класний та гідний, — говорить режисерка Юлія Павлова.

Серіал вражає не тільки фірмовим стилем зйомки, а й потужним зірковим складом: зірка фільму «Довбуш» Сергій Стрельніков, Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі «Я, Побєда і Берлін», Михайло Дзюба («Королі репу»), Анастасія Рула («Перші ластівки»), Даша Творонович («Валерія виходить заміж»), Тамара Морозова та Віра Кобзар («АТП Перевізники»).

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу / Пресслужба каналу ICTV

Нагадаємо, 

