Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі
Чим вразить глядачів майбутній детектив «Справа НБР»?
Раніше в мережі з’явився перший тизер майбутнього детективного серіалу, який неабияк вразив глядачів своїм візуальним стилем.
Детективна історія розповість нам про новостворене Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), очолити яке доручили досвідченому оперативнику Ковалю (Сергій Стрельников). Тепер він працюватиме в команді з п’ятьма найкращими у своїй справі: вони нестримні, голодні до розслідувань та надзвичайні професіонали. Але коли їхні «скелети» починають вилазити з шафи, а справи заходять у глухий кут, ситуація стає дедалі напруженішою.
Як НБР впорається з труднощами та чи такі фахівці ідеальні, якими здаються?
Ми працювали в стислі серіальні терміни, але намагалися знімати в кіноформаті, щоб отримати гарні, кінематографічні кадри. А це завжди вимагає більше часу. Тому було складно: працювати в серіальному графіку, а результат отримати як у кіно. Мені здається, ми всі ці виклики подолали. Але, мабуть, по-справжньому я зможу це сказати лише тоді, коли глядач подивиться серіал і скаже, що він класний та гідний, — говорить режисерка Юлія Павлова.
