Козырное место - смотреть онлайн 11 серию от 29.09.2021

29 сентября на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Козырное место. 11 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 11 серии сериала Козырное место

По наводке местного наркобарона, к которому обратился Трегубов, за убийство владелицы сети косметических салонов задерживают наркомана. Но, аналогичное убийство девушки повторяется. Преступник захватывает заложников в магазине одежды, двоих убивает, но благодаря находчивости и смелости Коваля бандита обезвреживают.

11 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 2 октября на tv.ua.