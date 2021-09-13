Козырное место - смотреть онлайн 1 серию от 13.09.2021
13 сентября на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Козырное место. 1 серию сериала Козырное место смотрите онлайн скоро на tv.ua
Капитан полиции Сергей Коваль, честный и простой опер, служит в одном из маргинальных районов города. Неизвестные похищают дочь влиятельного чиновника, требуя за ее освобождение деньги. Волею случая Коваль оказывается в эпицентре этих событий, исход которых кардинально изменит его будущее.
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