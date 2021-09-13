Козырное место - смотреть онлайн 1 серию от 13.09.2021

13 сентября 2021 10:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 1 серию от 13.09.2021
Козырное место - смотреть онлайн 1 серию от 13.09.2021
пресс-служба

13 сентября на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Козырное место. 1 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн скоро на tv.ua

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Смотрите в 1 серии сериала Козырное место

Капитан полиции Сергей Коваль, честный и простой опер, служит в одном из маргинальных районов города. Неизвестные похищают дочь влиятельного чиновника, требуя за ее освобождение деньги. Волею случая Коваль оказывается в эпицентре этих событий, исход которых кардинально изменит его будущее.

1 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 сентября на tv.ua.

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