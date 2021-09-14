Козырное место - смотреть онлайн 2 серию от 14.09.2021

14 сентября на канале 2+2 выйдет 2 серия сериала Козырное место. 2 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн скоро на tv.ua

Смотрите во 2 серии сериала Козырное место

Друга Сергея Коваля задерживают по подозрению в убийстве, и опер делает все, чтобы доказать невиновность товарища. Отец спасенной Ковалем девушки, высокопоставленный чиновник, устраивает ему перевод в центральный район. На новом месте Коваля встречают с кулаками.

2 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 сентября на tv.ua.