Козырное место - смотреть онлайн 7 серию от 22.09.2021

22 сентября на канале 2+2 вышла 7 серия сериала Козырное место. 7 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 7 серии сериала Козырное место

Сергей Коваль пытается разобраться, почему Архитектор не устранил его, когда была возможность, действительно ли он – убийца бизнесмена Аркадия Беляка, и почему в отделе не хотят рассматривать эту версию всерьез. Опера отправляют в командировку, которая не обходится без приключений. В этой передряге проявляется отношение коллег и друзей к Ковалю.

7 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.