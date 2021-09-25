Козырное место - смотреть онлайн 7 серию от 22.09.2021
22 сентября на канале 2+2 вышла 7 серия сериала Козырное место. 7 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Сергей Коваль пытается разобраться, почему Архитектор не устранил его, когда была возможность, действительно ли он – убийца бизнесмена Аркадия Беляка, и почему в отделе не хотят рассматривать эту версию всерьез. Опера отправляют в командировку, которая не обходится без приключений. В этой передряге проявляется отношение коллег и друзей к Ковалю.
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