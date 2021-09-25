Козырное место - смотреть онлайн 7 серию от 22.09.2021

25 сентября 2021 16:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 7 серию от 22.09.2021
Козырное место - смотреть онлайн 7 серию от 22.09.2021
пресс-служба

22 сентября на канале 2+2 вышла 7 серия сериала Козырное место. 7 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 7 серии сериала Козырное место

Сергей Коваль пытается разобраться, почему Архитектор не устранил его, когда была возможность, действительно ли он – убийца бизнесмена Аркадия Беляка, и почему в отделе не хотят рассматривать эту версию всерьез. Опера отправляют в командировку, которая не обходится без приключений. В этой передряге проявляется отношение коллег и друзей к Ковалю.

7 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.

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