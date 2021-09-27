Козырное место - смотреть онлайн 10 серию от 28.09.2021

28 сентября на канале 2+2 выйдет 10 серия сериала Козырное место. 10 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 10 серии сериала Козырное место

Во время деловой встречи заказчика и исполнителя убийства, киллер убивает заказчика, бармена и, спасаясь бегством, ранит двоих патрульных. Единственный свидетель — наркоман со стажем отказывается давать показания против киллера. Такая задача «с двумя неизвестными» стоит перед Ковалем и Зубовым, но методы расследования у них разные.

10 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 2 октября на tv.ua.