Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021
30 сентября на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Козырное место. 12 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Бывший оперативник сообщает Ковалю о новом заказе на убийство для Архитектора, но операция по его задержанию срывается. Трегубов хочет ускорить выход Градова на пенсию и активно действует в этом направлении, а повод для компрометации дает сын Градова. Тем временем Коваль продолжает ревновать Лену к Луке.
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