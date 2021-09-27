Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021

27 сентября 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021
Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021
пресс-служба

30 сентября на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Козырное место. 12 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 12 серии сериала Козырное место

Бывший оперативник сообщает Ковалю о новом заказе на убийство для Архитектора, но операция по его задержанию срывается. Трегубов хочет ускорить выход Градова на пенсию и активно действует в этом направлении, а повод для компрометации дает сын Градова. Тем временем Коваль продолжает ревновать Лену к Луке.

12 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 2 октября на tv.ua.

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