Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021

30 сентября на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Козырное место. 12 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 12 серии сериала Козырное место

Бывший оперативник сообщает Ковалю о новом заказе на убийство для Архитектора, но операция по его задержанию срывается. Трегубов хочет ускорить выход Градова на пенсию и активно действует в этом направлении, а повод для компрометации дает сын Градова. Тем временем Коваль продолжает ревновать Лену к Луке.

12 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 2 октября на tv.ua.