Козырное место - смотреть онлайн 13 серию от 04.10.2021

4 октября 2021 05:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 13 серию от 04.10.2021

4 октября на канале 2+2 выйдет 13 серия сериала Козырное место. 13 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 13 серии сериала Козырное место

Коваля направляют к психологу и переводят на «чистый розыск». Он без табельного оружия, однако, ему удается задержать грабителя экскурсионного автобуса. Бывший хозяин устраивает пожар в магазине Луки, где Лена работает директором, Лука жестоко его наказывает.

13 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 9 октября на tv.ua.

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