Козырное место - смотреть онлайн 13 серию от 04.10.2021

4 октября на канале 2+2 выйдет 13 серия сериала Козырное место. 13 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 13 серии сериала Козырное место

Коваля направляют к психологу и переводят на «чистый розыск». Он без табельного оружия, однако, ему удается задержать грабителя экскурсионного автобуса. Бывший хозяин устраивает пожар в магазине Луки, где Лена работает директором, Лука жестоко его наказывает.

13 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 9 октября на tv.ua.