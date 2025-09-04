LAMA, театр, вар’єте та триб’юти Queen і AC/DC: що відвідати в Caribbean Club і Pepper’s Club у вересні

20+ вересневих подій — від шоу з ігристим до танцювальних лайвів у центрі Києва.

У вересні Caribbean Club і Pepper’s Club готують програму, в якій кожен вечір — як подія: тут голосують за Beyoncе або Cher у музичних батлах, дивляться вар’єте за келихом ігристого, співають разом із LAMA, слухають кавери на Queen і танцюють під DJ-сети без планів і сценаріїв.

Pepper’s Club працює щодня (крім понеділків) і дарує вечори на будь-який смак: благодійні концерти, квізи, триб’юти, стендапи, камерний джаз і танці з live-бендами. А ще — повноцінні домашні обіди за ціною однієї страви.

У Caribbean Club вересень буде голосним і чуттєвим водночас: мюзикл-вар’єте «Рояль» із Lida Lee та келихом ігристого, «Чорний Квадрат» — з відвертими виставами про стосунки, джазові вечори, шоу-презентації нових альбомів і великі сольні концерти.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

7, 21, 28 вересня: серія шоу «Королі Трібʼютів»

У вересні Pepper’s Club продовжує традицію «Королів триб’ютів» — серії недільних концертів, присвячених легендарним артистам. Тут лунають хіти, що вписані в музичну історію, а атмосфера камерного клубу перетворює ці вечори на маленьке свято. Вхід на всі концерти — вільний.

7 вересня — триб’ют Queen у виконанні кавер-бенду Fireball. Від Bohemian Rhapsody до We Are the Champions — пісні, що надихають і досі збирають стадіони, лунатимуть наживо.

7, 21, 28 вересня: серія шоу «Королі Трібʼютів» / Пресслужба

21 вересня — вечір італійського шарму й харизми Адріано Челентано. На сцені — артист Jack London, який точно передає стиль і настрій легендарного співака. Прозвучать Azzurro, 24.000 baci, Prisencolinensinainciusol, Susanna та інші пісні.

28 вересня — рок-н-рольна вибухівка в стилі AC/DC. Гурт Satisfaction виконає Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck та інші драйвові рок-гімни.

9, 16, 23, 30 серпня: інтелектуальна гра «Бам Quiz»

«Бам Quiz» — це не просто інтелектуальна гра, а повноцінний вечір із гумором, шоу і святковою атмосферою. У програмі — 8 нестандартних раундів на логіку, ерудицію, памʼять і швидкість. Ведучі створюють справжній драйв і затягують у гру навіть тих, хто прийшов просто «за компанію».

Учасників чекають подарунки, улюблені напої, фірмові страви клубу і можливість як протестити свої знання, так і познайомитись із новими людьми. Формат — командний, від 2 до 12 осіб. Ідеальна нагода весело провести вечір у самому центрі Києва.

10 вересня: концерт гурту Stukalo

10 вересня гурт Stukalo дасть сольний концерт у Pepper’s Club. На гостей клубу чекає поєднання улюблених пісень і свіжого матеріалу, створеного в новому етапі творчості команди.

Цей концерт — не лише музика, а й підтримка тих, хто на передовій. Усі охочі зможуть долучитися до збору на зарядні станції для ЗСУ.

14 вересня: Yesterday Fest

У 1964 році Полу Маккартні наснилася мелодія, яка згодом стала найвідомішим треком в історії — «Yesterday». Саме їй і творчості The Beatles присвячено Yesterday Fest.

14 вересня: Yesterday Fest / Пресслужба

17 вересня: Пашина 20КА. Битва імен

На сцену вийдуть юні вокалісти — лауреати фестивалів HumanKind Fest, які виконають пісні легендарної четвірки. Їх оцінюватиме професійне журі — учасники шоу Павла Шилька «Битва імен». Після конкурсної частини глядачі почують гала-концерт: зіркові члени журі теж заспівають улюблені хіти The Beatles. А ще в межах фесту подаватимуть спеціальну страву дня: scrambled eggs і waffle fries, натхненну жартівливим куплетом, який колись допоміг Маккартні не забути мелодію «Yesterday».

17 вересня шоу Павла Шилька (DJ Паші) «Пашина 20КА. Битва імен» у Pepper’s Club повертається у форматі DIVAS BATTLE. Цього разу в центрі — три діви, три ікони, три стилі: Kylie Minogue, Cher і Beyoncé.

Це музичне шоу — не просто триб’ют, а батл харизми, голосів і цілих епох. Пісні культових артисток виконуватимуть дві команди українських вокалістів, а глядачі обиратимуть, яка діва переможе цього вечора.

Павло Шилько доповнить лайв історіями про кожну з артисток, розкаже маловідомі факти і зробить вечір не тільки музичним, а й пізнавальним.

18 вересня: концерт гурту No Comments

Живий виступ гурту No Comments — саме той формат, який перетворює звичайний вечір на справжній святковий вікенд. Їхня музика — це мікс енергії року, знайомих мелодій і драйву, який заряджає з перших акордів.

18 вересня: концерт гурту No Comments / Пресслужба

24 вересня: благодійний стендап «Удачники»

На сцені Pepper’s — Антон Тимошенко, Роман Щербан, Олександр Качура та Женя Коротков. Четверо стендап-коміків із різними голосами, бекграундами й стилями об’єднуються заради спільної мети — зібрати кошти для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо «Перець FM».

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

Щоп’ятниці та щосуботи у Pepper’s Club — танцювальні вечори із живою музикою, які заряджають енергією на весь тиждень. Це ідеальний формат для тих, хто хоче драйвового відпочинку в центрі Києва без зайвих планів — просто приходьте й танцюйте.

На сцені — Real Band, Jolly Band, Maski Band, Tokyo, CRISPY band та POCHYNAYE. У програмі — рокові хіти, попкавери, українська музика і треки, які хочеться співати разом.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

5 та 19 вересня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте «Рояль»

У вересні Caribbean Club запрошує на вечори «Вар’єте Рояль» — авторського шоу, що вже понад пʼять років поєднує елегантну еротику, живу музику та витончену сценографію.

Це не просто мюзикл, а повноцінне дінер-шоу — у вартість квитка входить не лише перегляд вистави, а і пляшка ігристого або вина на двох. Ідеальний формат для побачення, вечора з подругою чи несподіваного подарунка собі.

6, 20, 27 вересня: Caribbean Disco Party

Під час шоу 19 вересня на сцену вийде Lida Lee, харизматична вокалістка з потужним тембром і магнетизмом. Хореографію для «Роялю» ставили творці «Танців з зірками», а в різні сезони до шоу долучалися зіркові гості: Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Kadnay, Євген Хмара та інші. Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо «Перець FM».

Щосуботи в Caribbean Club проходять Caribbean Disco Party — вечори, що об’єднують улюблені хіти, живу музику та клубну атмосферу для ідеального завершення тижня.

На сцені — кавер-гурти F.L.I.R.T., No Comments і TOKYO, які виконують поп- і рок-хіти, знайомі з перших акордів. Їхні лайви — це поєднання драйву, впізнаваного звучання та сценічної харизми. Після виступів — танцювальні сети від DJ Mustafaev, який підхоплює темп вечора та тримає енергію танцполу на максимумі.

6, 10, 14, 17, 20, 27 серпня: вистави театру «Чорний Квадрат»

У вересні на сцені Caribbean Club продовжуються вистави від театру «Чорний Квадрат». Він уже понад 30 років залишає за дужками цензуру і прямо говорить про найінтимніше: стосунки, секс, кризи, втрати й надії — усе, із чого складається життя. Саме тому вистави «Чорного Квадрата» стабільно збирають повні зали.

У вересневому репертуарі: 6 вересня — «Хто кого хоче…?», 10 вересня — «Щастя завжди поруч», 14 вересня — «Попередні пестощі», 17 вересня — «Ніколи не дзвони мені, кохана», 20 вересня — «Секс тимчасово доступний», 24 вересня — «Роздягайся — будемо... говорити!», 27 вересня — «Ігри для дорослих».

Вистави відбуваються українською. Повний опис кожної постановки — на сайті Caribbean Club.

12 вересня: вечір музики Френка Сінатри

12 вересня у Caribbean Club прозвучить концертна програма, присвячена музиці Френка Сінатри. У виконанні Kyiv Jazz Quintet пролунають хіти Френка Сінатри — від романтичної «Fly Me to the Moon» до знакової «New York, New York».

Це буде вечір живого джазу в найкращому його прояві — камерна атмосфера, жива енергія сцени й музика, що ніколи не старіє. Медіапартнер події — Radio Jazz.

25 вересня: концерт Дмитра Бабака

Дмитро Бабак, співак, композитор і переможець «Х-Фактора», вийде на сцену Caribbean Club з презентацією свого нового альбому «25\8» — після десяти років творчої паузи.

Це повернення сповнене емоцій: у піснях альбому — кохання в усіх його проявах, світлі й болючі моменти, щирі переживання та відчуття, які знайомі кожному.

26 вересня: концерт Lama зі струнним квартетом

26 вересня на сцені Caribbean Club — Lama (Наталія Дзеньків) з особливим концертом у супроводі струнного квартету Black Tie. У цей вечір прозвучать культові пісні з усієї творчої історії співачки — від хітів, що стали саундтреками до фільмів, до нових композицій, сповнених глибокого змісту.

Lama — одна з найвпізнаваніших українських виконавиць, володарка премії MTV Europe Music Awards, авторка і продюсерка десятків пісень, які лунали з кожного радіо — «Мені так треба», «Моє серце», «Знаєш як болить», «Привіт, привіт», «Сильні люди» та багато інших.

