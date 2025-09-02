Хто знає?: Даша Астафʼєва та Володимир Дантес розповіли про учасників, які підкорили їх зарядом енергії

2 вересня 2025 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Хто знає?: Даша Астафʼєва та Володимир Дантес розповіли про учасників, які підкорили їх зарядом енергії
Даша Астафʼєва, Володимир Дантес та Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

З ким із «Хто знає?» здружилися Даша Астафʼєва та Володимир Дантес.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
У «Хто знає?» можна перевірити знання, відкрити для себе щось нове, розважитися разом із близькими та Новим каналом! Щовівторка о 20:00 квіз-шоу відправляє вас у маленьку подорож до світу фактів, фізики та хімії. 2 вересня о 20:00 в ігровий двобій на Новому вступлять Злата Огнєвіч і Олександр «Терен» Будько. 

А поки ми розпитали Дашу й Вову, чим саме їм так до вподоби зірковий склад другого сезону. 

Я була дуже здивована, що не знала багатьох учасників другого сезону нашого шоу. А ще вражена, скільки неймовірних, класних, талановитих українців у нас є! До нас на програму приходили ті, хто залишається в країні, усвідомлює, що зараз відбувається, і кожен з них викликає лише повагу, – каже Даша Астафʼєва. – Не хочу нікого виокремлювати, мені було цікаво чи не на кожному випуску. Багато розумних, кмітливих! Дехто й самі доповнювали факти. Особливо мені припав до душі Фреді (Максим Філіппов, військовий. – Прим. ред.) Ми товаришуємо, він викликає неймовірну повагу. Хочеться стежити за ним і підтримувати.

Даша Астафʼєва та Володимир Дантес на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Володимир Дантес радить переглянути кожен випуск «Хто знає?» з різними учасниками. Та один з його фаворитів – також той, у якому знявся Фреді. 

Взагалі цього сезону всі гості дуже відкриті, і з кожним було весело. Але несподівано смішним виявився випуск з діючим військовим і ветераном – Максимом Філіпповим та Глібом Стрижком. Вони прийшли з таким зарядом енергії і жартували без зупинки! Ми просто плакали від сміху, – ділиться емоціями капітан у «Хто знає?»

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу новини Володимир Дантес особисте життя зірок Новий канал Даша Астаф`єва Хто знає Хто знає 2 сезон

Матеріали на тему

Виговський: як «Замок Радомисль» перетворився на знімальний майданчик серіалу
Анонси на ТВ

Виговський: як «Замок Радомисль» перетворився на знімальний майданчик серіалу
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян: гра почуттів у кліпі «Блискавка»
Меломан

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян: гра почуттів у кліпі «Блискавка»
Співачка iSKra розповіла, поєднує сцену і медицину
Новини

Співачка iSKra розповіла, поєднує сцену і медицину
Феномен вишиванки: чому саме війна пробудила нашу національну ідентичність
Психологія

Феномен вишиванки: чому саме війна пробудила нашу національну ідентичність
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Ініціативний аудит: чому компанії краще самій прийти до юриста, ніж чекати податкову

Ініціативний аудит: чому компанії краще самій прийти до юриста, ніж чекати податкову
МастерШеф 16 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 30.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 30.08.2025
Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025

Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025
Леся Нікітюк розповіла, як поєднує материнство та зйомки в «Хто зверху?»

Леся Нікітюк розповіла, як поєднує материнство та зйомки в «Хто зверху?»

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 30.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 30.08.2025
Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025

Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Bonni Shine презентує перший трек, який говорить замість неї

Bonni Shine презентує перший трек, який говорить замість неї
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK