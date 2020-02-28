Почему стоит посмотреть фильм «Переводчики» с Ольгой Куриленко?
В Украине стартовал показ кинокартины «Переводчики», созданной совместными усилиями французских и бельгийских киноделов.
Пресс-показ фильма, состоявшийся во вторник, 18 февраля, собрал множество восторженных отзывов украинцев.
Выходящие из кинотеатра "Киноман" в Киеве зрители утверждали, что сюжет с каждой секундой закручивается все сильнее и выдохнуть можно лишь после того, как на экране появляются финальные титры. Это ли не показатель качественного триллера? Отдельной похвалы удостоилась и игра актеров, в частности голливудской актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко.
Официально в прокат фильм вышел в четверг, 20 февраля.
Однако не все украинские кинотеатры почему-то обратили внимание на европейскую новинку.
Между тем, киношные критики уже называют «Переводчиков» фильмом с очень глубокими европейскими идеями и "американской обложкой". Эстетически идеальный, надрывный и пронизывающий страхом, этот фильм надолго зарядит вас острыми ощущениями.
О чем фильм?
Возможно, для далеких от переводов людей подобный сюжет является фантастическим, однако сама идея фильма возникла после того, как в Сети появилась информация, что именно в таких условиях - в бункере – переводчики работали с книгой "Инферно"
Фильм “Переводчики” снял режиссер Режис Руансар. С Роменом Компином и Дэниелом Пресли он написал сценарий.
Съемки продолжались с января по март 2018 года.
«Переводчики» — уже в прокате, а в Киеве смотрите в лучших кинотеатрах, таких как «Оскар», «Старт», «Ленинград», «Магнат», «Спутник», «Факел», «им. Т.Г. Шевченко», «Промінь».