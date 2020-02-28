Почему стоит посмотреть фильм «Переводчики» с Ольгой Куриленко?

В Украине стартовал показ кинокартины «Переводчики», созданной совместными усилиями французских и бельгийских киноделов.

Пресс-показ фильма, состоявшийся во вторник, 18 февраля, собрал множество восторженных отзывов украинцев.

Выходящие из кинотеатра "Киноман" в Киеве зрители утверждали, что сюжет с каждой секундой закручивается все сильнее и выдохнуть можно лишь после того, как на экране появляются финальные титры. Это ли не показатель качественного триллера? Отдельной похвалы удостоилась и игра актеров, в частности голливудской актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко.

Официально в прокат фильм вышел в четверг, 20 февраля.

Однако не все украинские кинотеатры почему-то обратили внимание на европейскую новинку.

Между тем, киношные критики уже называют «Переводчиков» фильмом с очень глубокими европейскими идеями и "американской обложкой". Эстетически идеальный, надрывный и пронизывающий страхом, этот фильм надолго зарядит вас острыми ощущениями.

О чем фильм?

Фильм «Переводчики» сосредоточен на необычной стороне работы людей, адаптирующих тексты для аудитории разных стран. На этот раз девяти переводчикам поручили работу над сверхсекретной рукописью, которая является продолжением популярной книги. Чтобы избежать утечки, переводчиков поместили в изолированном бункере без выхода в Интернет. Однако кто-то все-таки организовывает утечку информации, и работа мечты превращается для этих людей в кошмар.

Возможно, для далеких от переводов людей подобный сюжет является фантастическим, однако сама идея фильма возникла после того, как в Сети появилась информация, что именно в таких условиях - в бункере – переводчики работали с книгой "Инферно"

Фильм “Переводчики” снял режиссер Режис Руансар. С Роменом Компином и Дэниелом Пресли он написал сценарий.

Съемки продолжались с января по март 2018 года.

«Переводчики» — уже в прокате, а в Киеве смотрите в лучших кинотеатрах, таких как «Оскар», «Старт», «Ленинград», «Магнат», «Спутник», «Факел», «им. Т.Г. Шевченко», «Промінь».