Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен

12 червня 2025 17:43 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен
Зірка «Голови» Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалів «Голова» та «Сімʼя по неділях» Євген Лісничий розповів, що є найскладнішим в озвучці.

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12 червня в світі відзначають День дубляжу. Українська озвучка не дарма вважається однією з кращих у світі. Адже коли дивишся дубльоване нашими акторами кіно, здається, що світові зірки одразу так і говорили. Один з найпопулярніших акторів дубляжу в нашій країні – Євген Лісничий. 

Він знявся у свіжому випуску шоу «єПитання», серіалі «Голова» та премʼєрному серіалі Нового каналу «Сімʼя по неділях». На честь Дня дубляжу Женя розповів трохи професійних секретів.

Коли ви з партнеркою знімаєтесь в інтимній сцені, то думаєте про все, окрім інтиму (сміється). Зазвичай, веде партнер, і вся цензура на ньому. Ти маєш думати про багато речей одразу: бути не згорбленим, пам’ятати текст, стежити, на яке вухо партнерці сказати, як не перекрити світло та камеру, як закрити її груди і таке інше, – розповідає Женя. – У дубляжі такі сцени даються легше. Ми просто облизуємо руку. Спершу це смішно, а потім звикаєш і виконуєш механічно. До речі, не завжди ці сцени ми дублюємо! Інколи кіностудія передає в країни оригінальні звуки, записані тими акторами, які й грали ролі, і тоді ми ці сцени не дублюємо, а в кінотеатрах ви чуєте, як стогне реальний Бред Пітт. Так записують не лише інтимні сцени, а й бійки, дихання, пробіжки. Вони звучать у всіх країнах однаково. Але слід зазначити, що це практикують не на всіх студіях.

Зірка «Голови» Євген Лісничий на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Дублювати сцени поцілунків нескладно. А що тоді потребує додаткових зусиль?

Я люблю озвучувати комедійних персонажів у мультиках, але й серйозні роботи також. Щоб треба було «попрацювати». Наприклад, у «Володарі Перстнів» мій персонаж Вульф, я обожнюю цю роботу, – ділиться Лісничий. – Дуже пишаюсь своїм Елвісом з однойменної стрічки. Я записував його п’ять днів. Це було непросто. Складно дублюються вигуки, крики, завуальовані саркастичні фрази, наприклад, адвокатів чи юристів у кіно. Треба постаратися.

Нагадаємо, 

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