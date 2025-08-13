Даша Астафʼєва назвала фільм, серіал і проєкт, які запали їй у серце
Яке шоу вплинуло на Дашу Астафʼєву під час війни?
Саме останнє квіз-шоу, премʼєра якого відбудеться 26 серпня о 20:00 на Новому, вплинуло на позицію ведучої Даші Астафʼєвої щодо створення розважальних шоу під час війни.
Я вважаю, що «Хто знає?» – це не гиги-гага, а ще й джерело нової цікавої та корисної інформації. І розумію захват глядачів Нового, бо шоу не було б таким цікавим, якби ним не цікавилися усі, хто бере участь у його створенні. Починаючи від команди, яка пише сценарій, продовжуючи тими, хто налаштовує атмосферу на знімальному майданчику, та закінчуючи колегами, які знімаються у шоу, і глядачами, які його дивляться. Для мене це дуже важливо! – зазначає Даша Астафʼєва. – Під час війни виробляється багато контенту, і з більшою частиною особисто я не погоджуюсь. Але це шоу Нового змінило моє ставлення. І я дякую всім, хто дотичний до цього!
«Песики» – фільм, який справді приємно вразив мене й розчулив. Сюжетом, музикою і Лесею Нікітюк, яка грала головну роль. Я не очікувала, що вона так круто зіграє щемливу, хоч і комічну героїню. Знаю Лесю з іншого боку. І це величезна сила, щоб так відкритися перед глядачами, – додає ведуча «Хто знає?» – Ще назву серіал, який нещодавно вперше подивилася повністю, – «Друзі»! Досі вражена актуальністю, гумором, унікальністю того періоду, який зберегли всі герої.
