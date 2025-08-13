Даша Астафʼєва назвала фільм, серіал і проєкт, які запали їй у серце

Яке шоу вплинуло на Дашу Астафʼєву під час війни?

Ми не можемо жити в постійному стані напруження. Тому навіть короткі моменти радості дають змогу видихнути. Поки Україна перебуває в режимі надзвичайних подій, розважальний контент залишається потужним інструментом підтримки психологічного здоровʼя. Та навіть у більшості форматів на телебаченні звучать важливі меседжі про волонтерство та взаємодопомогу. Так, учасниками проєктів Нового стають військові та волонтери, у «Хто зверху?» капітани команд Леся Нікітюк і Володимир Дантес дякують захисникам, ведучий «Поля» Фіма Константиновський не втомлюється нагадувати про донати, а грошовий виграш «Хто знає?» йде на користь благодійних фондів.

Саме останнє квіз-шоу, премʼєра якого відбудеться 26 серпня о 20:00 на Новому, вплинуло на позицію ведучої Даші Астафʼєвої щодо створення розважальних шоу під час війни.

Я вважаю, що «Хто знає?» – це не гиги-гага, а ще й джерело нової цікавої та корисної інформації. І розумію захват глядачів Нового, бо шоу не було б таким цікавим, якби ним не цікавилися усі, хто бере участь у його створенні. Починаючи від команди, яка пише сценарій, продовжуючи тими, хто налаштовує атмосферу на знімальному майданчику, та закінчуючи колегами, які знімаються у шоу, і глядачами, які його дивляться. Для мене це дуже важливо! – зазначає Даша Астафʼєва. – Під час війни виробляється багато контенту, і з більшою частиною особисто я не погоджуюсь. Але це шоу Нового змінило моє ставлення. І я дякую всім, хто дотичний до цього!

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Окрім «Хто знає?», відкриттям для Даші стали американський ситком і український фільм, під час перегляду якого її підкорила акторська гра ще однієї ведучої Нового каналу.

«Песики» – фільм, який справді приємно вразив мене й розчулив. Сюжетом, музикою і Лесею Нікітюк, яка грала головну роль. Я не очікувала, що вона так круто зіграє щемливу, хоч і комічну героїню. Знаю Лесю з іншого боку. І це величезна сила, щоб так відкритися перед глядачами, – додає ведуча «Хто знає?» – Ще назву серіал, який нещодавно вперше подивилася повністю, – «Друзі»! Досі вражена актуальністю, гумором, унікальністю того періоду, який зберегли всі герої.

