Зірка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна розповіла, за що не любить польську пошту

Акторка комедійного серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна зізналася, про яку мріє найбільше.

12 серпня у світі відзначають міжнародний день вінілу. Акторка серіалу «Любов, як вона є» (Новий канал) Лєра Фокіна – справжня поціновувачка вінілових платівок. Це хобі триває вже три роки, за цей час у колекції акторки з’явилося 20 релізів. Але вона не зупиняється та мріє про особливу платівку, яку неможливо придбати в Україні.

Не можу сказати, що слухаю платівки регулярно, але, наприклад, коли до мене приходять гості, завжди ставлю вініл. Бувають дні, коли я вдома, що досить рідко, то можу поставити та послухати кілька платівок, – говорить акторка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна. – Мені дуже подобається те, що можна слухати не лише одну пісню певного виконавця, а весь альбом, як повний твір. І це дуже класно, коли ти знаєш, наприклад, три-чотири пісні з альбому, а потім купуєш платівку й відкриваєш для себе ще більше.

Деякі платівки, які є в колекції акторки, вона купила під час подорожей. І саме в одній з таких поїздок у Лєри з’явилась вінілова мрія, яка все ніяк не здійсниться.

Я мрію про одну платівку, але в мене з нею болісна історія. Під час поїздки в Париж я побувала на концерті у Hozier – це той, що співає Take me to church. В нього є дуже крутий альбом – Unreal Unearthed. І є лімітована колекція вінілу – там три платівки з двох боків, і на третій нові пісні, які вийшли пізніше. Але їх немає в жодного українського дистриб'ютора, – – розповідає Лєра. – Тому я замовила вініл через офіційний сайт до Польщі, бо в мене там живе подруга. І коли колекція приїхала туди, а йшла вона довго, десь близько місяця, подруга поїхала з Польщі до України. Її не було три тижні, і платівки відправили назад.

Акторка Лєра Фокіна / Пресслужба Нового каналу

Але бажання мати цю лімітовану платівку в домашній колекції виявилося досить сильним, тому Лєра замовила її ще раз.

Проблема в тому, що польська пошта – це не наша українська, там не можна написати в сервіс, попросити потримати посилку за окремі гроші. В них навіть не було номера, за яким я могла б зателефонувати та спитати, платівки прийшли чи ні. Мені всі повідомлення надсилав відправник. І ось мої платівки поїхали назад, я зв'язалася з магазином, попросила їх відправити колекцію ще раз. І вона зараз вдруге їде до мене, але ця подруга знову приїхала в Україну, – зі сміхом розповідає акторка. – Тому дуже сподіваюся, що коли вона повернеться до Польщі, платівочки теж доїдуть, і я нарешті зможу їх забрати, бо просто мрію про цей вініл у своїй колекції.

