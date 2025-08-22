Зірка «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповів, скільки часу витрачає на приготування їжі та чи користується рецептами

Чим снідає ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак?

Сніданки бувають різними: солодкими чи солоними, корисними та не дуже. Хтось обирає ситний і калорійний варіант, а комусь, навпаки, зранку потрібна лише кава. Блогер і ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі, черговий сезон якого знімають просто зараз, Андрій Черепущак зізнався, який продукт неодмінно має бути в його ранковому раціоні.

На сніданок найчастіше готую яйця, але подивився от на ціни – дорожчають на очах! То думаю, мої сніданки трошки зміняться, – жартує ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак у кулінарній програмі «У стилі зірки». – Але все ж люблю зранку готувати щось з яйцями: смаженими, вареними чи у вигляді скремблу. То «ппшниці» їдять на сніданок лише авокадо (сміється). Я коли бачу в когось у сторіз авокадо, одразу хочу заблокувати цю людину, бо вона починає мене дратувати. А я на сніданок можу й холодця лупонути!

Ведучий Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Для Андрія важлива не лише смачна страва, а й швидкість її приготування. Ведучий зізнається: надто довго на кухні він не затримується.

Мені подобається готувати все, на що витрачається максимум 20 хвилин. На швидку руку, як каже моя бабуся, – зізнається Андрій Черепущак. – А рецептів у мене немає, знову ж, за словами бабусі, все треба класти «на око».

Нагадаємо,