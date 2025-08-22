Зірка «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповів, скільки часу витрачає на приготування їжі та чи користується рецептами

Зірка «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповів, скільки часу витрачає на приготування їжі та чи користується рецептами
Чим снідає ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак?

Сніданки бувають різними: солодкими чи солоними, корисними та не дуже. Хтось обирає ситний і калорійний варіант, а комусь, навпаки, зранку потрібна лише кава. Блогер і ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі, черговий сезон якого знімають просто зараз, Андрій Черепущак зізнався, який продукт неодмінно має бути в його ранковому раціоні. 

На сніданок найчастіше готую яйця, але подивився от на ціни – дорожчають на очах! То думаю, мої сніданки трошки зміняться, – жартує ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак у кулінарній програмі «У стилі зірки». – Але все ж люблю зранку готувати щось з яйцями: смаженими, вареними чи у вигляді скремблу. То «ппшниці» їдять на сніданок лише авокадо (сміється). Я коли бачу в когось у сторіз авокадо, одразу хочу заблокувати цю людину, бо вона починає мене дратувати. А я на сніданок можу й холодця лупонути!

Для Андрія важлива не лише смачна страва, а й швидкість її приготування. Ведучий зізнається: надто довго на кухні він не затримується.

Мені подобається готувати все, на що витрачається максимум 20 хвилин. На швидку руку, як каже моя бабуся, – зізнається Андрій Черепущак. – А рецептів у мене немає, знову ж, за словами бабусі, все треба класти «на око».

