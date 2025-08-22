Зірка «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповів, скільки часу витрачає на приготування їжі та чи користується рецептами
22 серпня 2025 15:00
Ведучий Андрій Черепущак
Пресслужба Нового каналу
Чим снідає ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак?
На сніданок найчастіше готую яйця, але подивився от на ціни – дорожчають на очах! То думаю, мої сніданки трошки зміняться, – жартує ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак у кулінарній програмі «У стилі зірки». – Але все ж люблю зранку готувати щось з яйцями: смаженими, вареними чи у вигляді скремблу. То «ппшниці» їдять на сніданок лише авокадо (сміється). Я коли бачу в когось у сторіз авокадо, одразу хочу заблокувати цю людину, бо вона починає мене дратувати. А я на сніданок можу й холодця лупонути!
Ведучий Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу
Для Андрія важлива не лише смачна страва, а й швидкість її приготування. Ведучий зізнається: надто довго на кухні він не затримується.
Мені подобається готувати все, на що витрачається максимум 20 хвилин. На швидку руку, як каже моя бабуся, – зізнається Андрій Черепущак. – А рецептів у мене немає, знову ж, за словами бабусі, все треба класти «на око».
