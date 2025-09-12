Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика
Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee розповіла про те, як робота поєдналася з особистим.
І поки між зйомками є невеличка перерва, Lida Lee поділилася враженнями від знімального процесу та перебування у Львові.
Період зйомок у Львові був, як і інші, по-своєму особливим: і цікавими завданнями, і локаціями, і парами, – поділилася ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Але найбільше, напевно, запамʼяталася ніч обстрілів. Буквально поруч із нами впав шахед. Я підірвалася з ліжка від звуку, як він падає, й бігла вниз на паркінг. Було дуже гучно.
Львів запамʼятається романтикою, – з усмішкою говорить Lida Lee. – Так приємно, коли тебе забирають після зйомок, і є час тільки для вас, щоб погуляти. Тож львівські спогади – про кохання. Кохання на виживання, звісно ж (усміхається).
Нагадаємо,