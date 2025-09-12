Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика

Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee розповіла про те, як робота поєдналася з особистим.

Зйомки шостого сезону реаліті «Кохання на виживання», який глядачі Нового каналу побачать вже цього року, на фінішній прямій. Команда проєкту та нова ведуча реаліті артистка Lida Lee днями повернулися до столиці з заходу України, де відпрацювали чимало яскравих знімальних днів. Попереду лишилися випробування для кількох пар, випуски з якими зніматимуть на Київщині.

І поки між зйомками є невеличка перерва, Lida Lee поділилася враженнями від знімального процесу та перебування у Львові.

Період зйомок у Львові був, як і інші, по-своєму особливим: і цікавими завданнями, і локаціями, і парами, – поділилася ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Але найбільше, напевно, запамʼяталася ніч обстрілів. Буквально поруч із нами впав шахед. Я підірвалася з ліжка від звуку, як він падає, й бігла вниз на паркінг. Було дуже гучно.

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Попри небезпеку та складні зйомки, Львів для ведучої Нового каналу запам’ятався не лише роботою в кадрі та вибухами, а й теплими моментами, пов’язаними з особистим життям.

Львів запамʼятається романтикою, – з усмішкою говорить Lida Lee. – Так приємно, коли тебе забирають після зйомок, і є час тільки для вас, щоб погуляти. Тож львівські спогади – про кохання. Кохання на виживання, звісно ж (усміхається).

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

