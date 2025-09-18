Олексій Гнатковський розповів про те, як заблукав у горах – історія гідна екранізації
Відомий актор театру та кіно Олексій Гнатковський розповів історію, гідну екранізації.
Актор, якого глядачі знають за фільмом «Довбуш» та виставами Івано-Франківського театру, став учасником шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та в студії згадав курйозні моменти з гірських походів.
Колись у студентські роки ми йшли з Ворохти на Говерлу через Кукул. Пам’ятаю, як заблукали та вийшли на старе, ще австрійське кладовище. Там був похований цілий підрозділ, – пригадав Олексій Гнатковський. – Ми нарахували до 30 надгробків та великий хрест, я так розумію, могила офіцера. І це кладовище ліс заховав від усіх, хто там ходить, воно навіть не було досліджене. Ми не знали, куди йти далі, ще тоді були не такими досвідченими, як зараз, то спускалися по потічках до річки та вийшли до людей.
Пригадую, як тікали від ведмедя: він був на одному схилі, а ми на іншому. Але він нас вчув, йшов за нами, довелося тікати від нього по горах. Був сильний стрес, адже все це було вперше, – говорить Олексій Гнатковський. – Потім вийшли на Кукул, там прекрасна полонина, напевно, одна з найкращих локацій у наших горах, тоді вже трохи заспокоїлися. Пізніше я водив туди свого старшого сина. І ми з ним там ночували в наметі. А тепер у нас є ще менший син, але він поки що замалий, щоб піти в гори. Та я обов'язково візьму туди всю родину.
Нагадаємо,
- Наталка Денисенко поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть структурувати дні та бути більш продуктивними.
- Нікіта Добринін розповів, як допомога іншим рятує його психіку.