18 вересня 2025 13:55 Туренко Андрій
Олексій Гнатковський розповів про те, як заблукав у горах – історія гідна екранізації
Актор Олексій Гнатковський
Відомий актор театру та кіно Олексій Гнатковський розповів історію, гідну екранізації.

Свіже гірське повітря, чудова компанія друзів та сотні знімків мальовничих краєвидів у телефоні. Походи в гори здатні подарувати неймовірні емоції та спогади, які інколи можуть бути такими яскравими, що можна написати сценарій та зняти фільм. Саме такою історією зі студентського життя поділився заслужений та народний артист України Олексій Гнатковський. 

Актор, якого глядачі знають за фільмом «Довбуш» та виставами Івано-Франківського театру, став учасником шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та в студії згадав курйозні моменти з гірських походів.

Колись у студентські роки ми йшли з Ворохти на Говерлу через Кукул. Пам’ятаю, як заблукали та вийшли на старе, ще австрійське кладовище. Там був похований цілий підрозділ, – пригадав Олексій Гнатковський. – Ми нарахували до 30 надгробків та великий хрест, я так розумію, могила офіцера. І це кладовище ліс заховав від усіх, хто там ходить, воно навіть не було досліджене. Ми не знали, куди йти далі, ще тоді були не такими досвідченими, як зараз, то спускалися по потічках до річки та вийшли до людей.

Актор Олексій Гнатковський / Пресслужба Нового каналу

А іноді курйозні ситуації перетворюються на справжні легенди, які можна не лише пригадати з друзями, а й розказати дітям.

Пригадую, як тікали від ведмедя: він був на одному схилі, а ми на іншому. Але він нас вчув, йшов за нами, довелося тікати від нього по горах. Був сильний стрес, адже все це було вперше, – говорить Олексій Гнатковський. – Потім вийшли на Кукул, там прекрасна полонина, напевно, одна з найкращих локацій у наших горах, тоді вже трохи заспокоїлися. Пізніше я водив туди свого старшого сина. І ми з ним там ночували в наметі. А тепер у нас є ще менший син, але він поки що замалий, щоб піти в гори. Та я обов'язково візьму туди всю родину.

