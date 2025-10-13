Віталіна Біблів розповіла, на що готова заради акторства

13 жовтня 2025 10:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла, на що готова заради акторства
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Заслужена артистка України Віталіна Біблів розповіла, яких персонажів мріє зіграти.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Її Любаню з «Будиночка на щастя» неможливо не полюбити! Настільки влучно та яскраво втілила цього персонажа рейтингового серіалу Нового каналу акторка Віталіна Біблів. У ще одному комедійному проєкті «Сім’я по неділях», прем’єра якого відбудеться 3 листопада, Біблів грає повну протилежність попередній героїні – спокійну та серйозну маму сімейства Ірину. 

А в думках у Віталіни взагалі непередбачувані та цікаві ролі!

Я дуже мрію зіграти в дитячій казочці! Хочеться, щоб це було щось цікаве, – говорить акторка. – Наприклад, втілила б якогось гриба-мухомора, що вміє розмовляти, камінь, гілку, комиш, якусь зяку-забіяку. Казка – це, в хорошому розумінні, хуліганство та бешкетництво. Я сама по собі велика дитина. Мені надзвичайно подобається дитячий вайб. Дуже люблю Різдво, Новий рік, ще досі в 44 роки вірю в дива.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Взагалі заради персонажа в цікавому проєкті Віталіна Біблів готова на багато що.

У мене була така історія у фільмі Єви Нейман «Пісня пісень». У першому блоці я мала погладшати на вісім кілограмів, а в іншому – схуднути на вісім, бо грала маму в різних вікових періодах: молоду, а потім у старшому віці. Я проходила цей шлях, – каже знаменитість. – Єдине, можливо, ніколи не поголю голову, тому що коси для мене – це особлива енергія, історія. Тож добре, що зараз існує багато лисих перук (усміхається). А стосовно того, чи набрати, чи схуднути заради ролі, – я це робила і зроблю ще раз.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів Будиночка на щастя 6 Будиночка на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей
Новини

Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей
Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Новини

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Меломан

Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Як набрати воду в перевернуту склянку? Дізналися у «Хто знає?»
Корисні поради

Як набрати воду в перевернуту склянку? Дізналися у «Хто знає?»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK