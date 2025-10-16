Настя Ткаченко розповіла, як працювала на весіллі свого ексхлопця

16 жовтня 2025 11:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Настя Ткаченко розповіла, як працювала на весіллі свого ексхлопця
Резидентка шоу Stadium Night Настя Ткаченко
Пресслужба Нового каналу

Резидентка шоу Stadium Night Настя Ткаченко розповіла про курйоз на весіллі.

У кожної людини є минуле. І хоч що б це було – робоче чи особисте, кажуть, що краще такі теми не піднімати в теперішньому, з новими людьми та в нових обставинах. Та інколи минуле саме нас знаходить. 

І часто це стається у найбільш непередбачуваний спосіб. Як от вийшло в гумористки, резидентки проєкту Stadium Night, який кожен четвер о 22:00 показує Новий канал, Анастасії Ткаченко. 

Резидентка шоу Stadium Night Настя Ткаченко / Пресслужба Нового каналу

В ефірі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі дівчина розповіла, як вела весілля колишнього хлопця.

Це сталося нещодавно в Києві. Коли під’єдналася на першу онлайн-зустріч з нареченими, вони були без камери. Тож я не знала точно, що це за пара, не бачила їхні обличчя, – розповідає Настя Ткаченко в ефірі «Хто зверху?» на Новому каналі. – Коли вже прийшла на весілля, то перед самою церемонією мала, звісно, познайомитися з нареченими. Зайшла в кімнату й побачила, що наречений – це мій колишній хлопець. Ми зустрічалися давно, але все ж. Його дружина, на той момент наречена, про це не знала. Вона – моя фанатка, тож хлопець їй про цей маленький нюанс не розповів. Звісно, тоді я нікому нічого не сказала і провела весілля.

Але якщо подружня пара – фанати «Хто зверху?» й подивилися минулий випуск шоу, то правда все ж спливла на поверхню. 

