Настя Ткаченко розповіла, як працювала на весіллі свого ексхлопця

Резидентка шоу Stadium Night Настя Ткаченко розповіла про курйоз на весіллі.

У кожної людини є минуле. І хоч що б це було – робоче чи особисте, кажуть, що краще такі теми не піднімати в теперішньому, з новими людьми та в нових обставинах. Та інколи минуле саме нас знаходить.

І часто це стається у найбільш непередбачуваний спосіб. Як от вийшло в гумористки, резидентки проєкту Stadium Night, який кожен четвер о 22:00 показує Новий канал, Анастасії Ткаченко.

Резидентка шоу Stadium Night Настя Ткаченко / Пресслужба Нового каналу

В ефірі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі дівчина розповіла, як вела весілля колишнього хлопця.

Це сталося нещодавно в Києві. Коли під’єдналася на першу онлайн-зустріч з нареченими, вони були без камери. Тож я не знала точно, що це за пара, не бачила їхні обличчя, – розповідає Настя Ткаченко в ефірі «Хто зверху?» на Новому каналі. – Коли вже прийшла на весілля, то перед самою церемонією мала, звісно, познайомитися з нареченими. Зайшла в кімнату й побачила, що наречений – це мій колишній хлопець. Ми зустрічалися давно, але все ж. Його дружина, на той момент наречена, про це не знала. Вона – моя фанатка, тож хлопець їй про цей маленький нюанс не розповів. Звісно, тоді я нікому нічого не сказала і провела весілля.

Але якщо подружня пара – фанати «Хто зверху?» й подивилися минулий випуск шоу, то правда все ж спливла на поверхню.

