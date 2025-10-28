Фіма Константиновський розповів, що ніколи не викладе в сторіз під час великої війни

Чому ведучий Фіма Константиновський не публікує особисте?

Коли поряд втрати, сирени та фронт, навіть найзвичніші речі раптом починають здаватися недоречними. Досі, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, ми зупиняємося перед тим, як опублікувати фото з подорожі, зустрічі з друзями чи мем у сторіз. Бо в голові одразу виринає думка: чи на часі? Однак маленькі радості, турбота про себе чи навіть збереження естетики в профілі Instagram допомагають втримати відчуття нормальності й нагадати собі, що життя триває, зазначають психологи.

Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський наголошує: також у часи війни важливе відчуття, що ви корисні.

Варто запитувати себе: чи заслужив щось, якщо нічого не зробив? Наприклад, я теж не святий, можу піти з друзями в бар випити. Але ви маєте розуміти: якщо щось добре зробили для когось, можете щось зробити і для себе. А якщо все тільки для себе – значить, треба щось змінювати, – каже Фіма.

Попри це, зірка квіз-шоу «Поле», яке дивіться щосереди о 20:00 на Новому каналі, ніколи не стане вихвалятися у соцмережах.

Розумію, що треба приділяти час особистому та приємностям для себе. Інша справа, що я ніколи не викладу це в сторіз. Просто не можу собі дозволити. Публікувати фотографії з бару, тусовки… Ні. Лайфстайл у мене зараз один – це збори і війна, – пояснює ведучий Нового. – Для мене хизування в соцмережах – якийсь паралельний світ. Я от купив Playstation 5, вирішив зробити собі подарунок. Але не можу викладати таке, це доволі дорога покупка. Навіщо? До того ж мені шкода, що хтось думає, що крутість зараз у тих речах, які ти купуєш, у тих країнах, у яких відпочиваєш. Навпаки, крутість зараз – в закритому зборі, якщо ми кажемо про цивільних. Отаких людей я поважаю. А просто подивитись, як хтось відпочиває… Шкода, що досі такий контент комусь цікавий. Хотілося б, щоб було більше підписників у військових, у волонтерів.

