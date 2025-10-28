Фіма Константиновський розповів, що ніколи не викладе в сторіз під час великої війни

28 жовтня 2025 14:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Фіма Константиновський розповів, що ніколи не викладе в сторіз під час великої війни
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Чому ведучий Фіма Константиновський не публікує особисте?

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Коли поряд втрати, сирени та фронт, навіть найзвичніші речі раптом починають здаватися недоречними. Досі, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, ми зупиняємося перед тим, як опублікувати фото з подорожі, зустрічі з друзями чи мем у сторіз. Бо в голові одразу виринає думка: чи на часі? Однак маленькі радості, турбота про себе чи навіть збереження естетики в профілі Instagram допомагають втримати відчуття нормальності й нагадати собі, що життя триває, зазначають психологи. 

Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський наголошує: також у часи війни важливе відчуття, що ви корисні. 

Варто запитувати себе: чи заслужив щось, якщо нічого не зробив? Наприклад, я теж не святий, можу піти з друзями в бар випити. Але ви маєте розуміти: якщо щось добре зробили для когось, можете щось зробити і для себе. А якщо все тільки для себе – значить, треба щось змінювати, – каже Фіма.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Попри це, зірка квіз-шоу «Поле», яке дивіться щосереди о 20:00 на Новому каналі, ніколи не стане вихвалятися у соцмережах.

Розумію, що треба приділяти час особистому та приємностям для себе. Інша справа, що я ніколи не викладу це в сторіз. Просто не можу собі дозволити. Публікувати фотографії з бару, тусовки… Ні. Лайфстайл у мене зараз один – це збори і війна, – пояснює ведучий Нового. – Для мене хизування в соцмережах – якийсь паралельний світ. Я от купив Playstation 5, вирішив зробити собі подарунок. Але не можу викладати таке, це доволі дорога покупка. Навіщо? До того ж мені шкода, що хтось думає, що крутість зараз у тих речах, які ти купуєш, у тих країнах, у яких відпочиваєш. Навпаки, крутість зараз – в закритому зборі, якщо ми кажемо про цивільних. Отаких людей я поважаю. А просто подивитись, як хтось відпочиває… Шкода, що досі такий контент комусь цікавий. Хотілося б, щоб було більше підписників у військових, у волонтерів.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Фіма Константиновський

Матеріали на тему

Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє
Новини

Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє
Таксист: канал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу
Анонси на ТВ

Таксист: канал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу
Володимир Дантес розповів, чим займається поза роботою
Новини

Володимир Дантес розповів, чим займається поза роботою
Даша Петрожицька розповіла кілька факапних історій з вистав під час гастролей
Новини

Даша Петрожицька розповіла кілька факапних історій з вистав під час гастролей
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд

Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK