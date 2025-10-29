Катерина Кузнецова розповіла про реакцію її рідних на скетчком «Любов, як вона є»

29 жовтня 2025 14:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Катерина Кузнецова розповіла про реакцію її рідних на скетчком «Любов, як вона є»
Акторка Катерина Кузнецова
Пресслужба Нового каналу

Акторка Катерина Кузнецова, відома за яскравими ролями у фільмах та серіалах, розповіла, як готувалася до втілення образу багатодітної Оксани – героїні комедійного серіалу «Любов, як вона є».

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Радощі, сварки, побутові труднощі та справжні моменти кохання. Все це чекає на глядачів у скетчкомі «Любов, як вона є». Проєкт з гумором показує сімейне життя сучасних українців, тому він обов’язково припаде до душі глядачам. 
Акторка Катерина Кузнєцова зіграла в серіалі роль жінки, яка балансує між чоловіком, трьома дітьми та домашніми справами. 

Буду відвертою – для мене ця роль суперечлива. Я поки що не маю дітей, тим паче трьох (сміється). Готуючись до ролі моєї Оксани, я спілкувалася з подругами, в кого вони є. Ще маю чудовий приклад – мою маму, яка все життя була домогосподаркою. Яка ж це недооцінена праця! Приготувати, попрати, попрасувати – справді важко. Коли вийшла перша серія, мама сміялася від душі, бо все, що я робила в кадрі, зазвичай робить вона. В мене на це просто не вистачає часу, – зізналася Катерина Кузнецова в інтерв’ю «Коротко про». – Коли я живу окремо, завжди запрошую помічницю, бо фізично не встигаю. Через свій графік роботи вважаю це абсолютно нормальним. Але мені було надзвичайно приємно грати мою Оксану. Я її дуже люблю, як і всю нашу «екранну» родину.

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Над створенням багатосерійки «Любов, як вона є» працював режисер серіалу «Будиночок на щастя», який так обожнюють українці.

У нас був чудовий режисер – це Сергій Атрощенко. До речі, він батько трьох дітей. То Сергій нам розказував, як це буває в житті, – з усмішкою говорить Катерина Кузнецова. – І коли ми намагалися в кадрі все зіграти занадто «ідеально», він нас зупиняв і робив дуже влучні та правильні зауваження, підказував, як краще зіграти, аби бути максимально природними. А я завжди прагну саме цього – щоб люди повірили мені й відчули, що моя героїня справді перевантажена побутом мати трьох дітей, яка водночас намагається створити затишок у родині.

Нагадаємо, 

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Любов як вона є Катерина Кузнецова

Матеріали на тему

Який челендж не можуть повторити чоловіки? Пояснює Даша Астафʼєва
Корисні поради

Який челендж не можуть повторити чоловіки? Пояснює Даша Астафʼєва
Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє
Новини

Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє
«Таксист»: канал «2+2» розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу
Анонси на ТВ

«Таксист»: канал «2+2» розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу
Володимир Дантес розповів, чим займається поза роботою
Новини

Володимир Дантес розповів, чим займається поза роботою
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд

Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 26.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK