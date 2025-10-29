Катерина Кузнецова розповіла про реакцію її рідних на скетчком «Любов, як вона є»
29 жовтня 2025 14:10
Акторка Катерина Кузнецова
Пресслужба Нового каналу
Акторка Катерина Кузнецова, відома за яскравими ролями у фільмах та серіалах, розповіла, як готувалася до втілення образу багатодітної Оксани – героїні комедійного серіалу «Любов, як вона є».
Акторка Катерина Кузнєцова зіграла в серіалі роль жінки, яка балансує між чоловіком, трьома дітьми та домашніми справами.
Буду відвертою – для мене ця роль суперечлива. Я поки що не маю дітей, тим паче трьох (сміється). Готуючись до ролі моєї Оксани, я спілкувалася з подругами, в кого вони є. Ще маю чудовий приклад – мою маму, яка все життя була домогосподаркою. Яка ж це недооцінена праця! Приготувати, попрати, попрасувати – справді важко. Коли вийшла перша серія, мама сміялася від душі, бо все, що я робила в кадрі, зазвичай робить вона. В мене на це просто не вистачає часу, – зізналася Катерина Кузнецова в інтерв’ю «Коротко про». – Коли я живу окремо, завжди запрошую помічницю, бо фізично не встигаю. Через свій графік роботи вважаю це абсолютно нормальним. Але мені було надзвичайно приємно грати мою Оксану. Я її дуже люблю, як і всю нашу «екранну» родину.
Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу
У нас був чудовий режисер – це Сергій Атрощенко. До речі, він батько трьох дітей. То Сергій нам розказував, як це буває в житті, – з усмішкою говорить Катерина Кузнецова. – І коли ми намагалися в кадрі все зіграти занадто «ідеально», він нас зупиняв і робив дуже влучні та правильні зауваження, підказував, як краще зіграти, аби бути максимально природними. А я завжди прагну саме цього – щоб люди повірили мені й відчули, що моя героїня справді перевантажена побутом мати трьох дітей, яка водночас намагається створити затишок у родині.
