Андрій Рибак розповів про своє ідеальне побачення

Резидент Stadium Night Андрій Рибак розповів про прагматику в стосунках.

Справжня романтика зберігається там, де є бажання радувати одне одного не лише на свята. Сходити разом у театр, зробити подарунок без нагоди чи організувати неспішний сніданок – саме такі маленькі радощі допомагають не втратити близькі стосунки.

Учасник Stadium Night на Новому каналі Андрій Рибак обожнює проводити час із дружиною Аліною. Пара разом вже понад пʼять років, три з яких – у шлюбі. Комік зазначає, що їм не буває нудно одне з одним.

Мені подобаються наші побачення будь-де. Хай навіть вдома під кіно або ж у закладі як з друзями, так і лише вдвох. Іноді ходимо на виставки, в театр. Мені подобається бути з Аліною в будь-якому місці, – каже Андрій Рибак.

Резидент Stadium Night Андрій Рибак з коханою / Пресслужба Нового каналу

А до вибору презентів на всі свята сімʼя Рибаків ставиться прагматично.

Усі подарунки, вручені Аліною, мені подобаються. Бо в нас немає такого, що ми влаштовуємо сюрпризи. Принаймні дружина привчила мене до такого. Вона не любить неочікувані презенти, тому постійно каже, що саме хоче на те чи інше свято або ж просто так, – розповідає резидент Stadium Night. – Так і в мене: Аліна запитає, чи хочу я ось такі кросівки або ось це худі, і дарує мені. Тому подарунки в нашій парі вже, так би мовити, підготовлені наперед. І кожен запамʼятовується, усі бажані! Не було такого, що якийсь мені не сподобався або дуже здивував. Як на мене, це навіть прикольно, коли знаєш, що тобі будуть дарувати. Хоча, звісно, як кому до смаку.

