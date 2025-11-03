Віталіна Біблів розповіла, як можна визначити професійність актора

Віталіна Біблів розповіла, як можна визначити професійність актора
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Відома українська акторка Віталіна Біблів порівняла театр і кіно.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Що вам більше подобається – грати в театрі чи зніматись у кіно? Одвічне питання, на яке актори ніколи не можуть дати чітку відповідь. Але їхні роздуми про відчуття під час цих двох дуже схожих, але водночас таких різних діяльностей завжди цікаві.

Мені важко сказати, що мені ближче: театр чи кіно. Колись Ірма Вітовська привела дуже хороший приклад: «Що ти більше любиш: сноуборд чи лижі?» І там, і там ти катаєшся по снігу, і в обох випадках адреналін, – говорить зірка серіалу «Сім’я по неділях» на Новому каналі. – Кіно цікаве тим, що в тебе один-два дублі – і все, ти це не виправиш. А в театрі щоразу можеш додавати своєму персонажу щось нове. Там робота над персонажами триває довше, ніж у кіно, ти «народжуєш» його десь півтора місяці. Тому я отримую задоволення бути і на репетиціях, і на сцені, і також на майданчику. Не можу виокремити щось, бо знаю одне: якщо чогось у моєму житті немає певний період, то я за цим дуже сумую.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Заслужена артистка України, яка служить у театрі «Золоті ворота», говорить, що один з головних показників майстерності та рівня актора як у театрі, так і в кіно – вміти абстрагуватися від особистих проблем і турбот.

«Де брати сили в момент розпачу та відчаю?» – адже глядач не винен, що зі мною щось трапилося, чи болить зуб, чи посварилася з родичкою. Це момент професіоналізму! – каже Віталіна Біблів. – Як-от лікарі роблять операцію, зосереджуються, а потім приходять додому й плачуть через особисті проблеми. Так і я. Мене підбадьорює, коли йде обмін енергією з глядачами.

Нагадаємо, 

