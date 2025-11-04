Іван Кухарчук розповів, як йому вдається контролювати френдзону з синами

Резидент Stadium Night Іван Кухарчук відповів, чи вважає себе хорошим татом.

Бути чудовими батьками однозначно непросто. Іван Кухарчук разом із дружиною Яною виховують двох синів: Михайла та Іллю. Учасник гумористичного Stadium Night на Новому каналі завжди старається знайти час для спільної прогулянки чи гри у футбол між зйомками й робочими задачами.

А ще не боїться говорити про почуття, проявляти ніжність і вчитися разом з дітьми. Та головним у вихованні Ваня вважає свободу вибору.

Я не веду дитину кудись примусово. Наприклад, Михайло займався народними танцями, проходив два роки, а потім: «Тату, слухай, я більше не хочу». Немає проблем. Захотіли в басейн чи на боротьбу? Окей, пішли. І тиснути не буду, мовляв, гроші заплачені, – ділиться Іван Кухарчук у YouTube-проекті «Розмова». – Це кардинально відрізняється від мого дитинства. У мене не буде такого, що я мріяв стати каратистом, та не склалося, отже син буде ним. Куплю кімоно і всі пояси, а дитина цього не хоче, що далі? Вона закриється в собі, не буде розвиватися як особистість.

Іван Кухарчук з рідними / Пресслужба Нового каналу

Родина Кухарчуків має правило: не кричати, не карати різкою, а багато говорити.

Яна проводить з ними більше часу. Коли я приїжджаю, а Мішка або Іллюха десь накосячили, мені вистачає погляду. Тоді вдома вмикається дитяча тривога (усміхається). Та після розмови потихеньку відходжу й обіймаю, – усміхається резидент Stadium Night. – Попри все ми дружбани. Але, як на мене, тут теж не треба перегинати. Френдзона має бути контрольованою. У нас дуже багато того, що ми робимо разом. Сини часто підходять і питають: «Тату, що ми будемо сьогодні робити?» Пропоную вийти разом на вулицю, пограти у футбол, мангал розпалити і посмажити сосиски.

Іван додає: аби стати хорошим батьком, потрібно не лише заробляти, а й бути поруч.

Ніхто не скаже, як стати найкращими батьками. Навіть коли ти розкажеш усі плюси й мінуси свого виховання, як тримаєш кордони з дітьми і як поводишся з ними. Ніхто не дасть грамоти. Кожна дитина – особистість, як і ми, дорослі. Це дуже велика праця, – зазначає Кухарчук. – Я даю те, що не отримував від своїх батьків: постійно обіймаю, цілую, кажу, що люблю. Завжди! І вони теж набираються цього в мене. Ми повинні робити все можливе, аналізувати і вчиняти краще, ніж наші батьки. Хоча їм теж величезне дякую за виховання. Без цього ми б не стали тими, ким є зараз.

