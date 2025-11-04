Іван Кухарчук розповів, як йому вдається контролювати френдзону з синами

4 листопада 2025 16:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Іван Кухарчук розповів, як йому вдається контролювати френдзону з синами
Резидент Stadium Night Іван Кухарчук з сином
Пресслужба Нового каналу

Резидент Stadium Night Іван Кухарчук відповів, чи вважає себе хорошим татом.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Бути чудовими батьками однозначно непросто. Іван Кухарчук разом із дружиною Яною виховують двох синів: Михайла та Іллю. Учасник гумористичного Stadium Night на Новому каналі завжди старається знайти час для спільної прогулянки чи гри у футбол між зйомками й робочими задачами. 

А ще не боїться говорити про почуття, проявляти ніжність і вчитися разом з дітьми. Та головним у вихованні Ваня вважає свободу вибору. 

Я не веду дитину кудись примусово. Наприклад, Михайло займався народними танцями, проходив два роки, а потім: «Тату, слухай, я більше не хочу». Немає проблем. Захотіли в басейн чи на боротьбу? Окей, пішли. І тиснути не буду, мовляв, гроші заплачені, – ділиться Іван Кухарчук у YouTube-проекті «Розмова». – Це кардинально відрізняється від мого дитинства. У мене не буде такого, що я мріяв стати каратистом, та не склалося, отже син буде ним. Куплю кімоно і всі пояси, а дитина цього не хоче, що далі? Вона закриється в собі, не буде розвиватися як особистість.

Іван Кухарчук з рідними / Пресслужба Нового каналу

Родина Кухарчуків має правило: не кричати, не карати різкою, а багато говорити.

Яна проводить з ними більше часу. Коли я приїжджаю, а Мішка або Іллюха десь накосячили, мені вистачає погляду. Тоді вдома вмикається дитяча тривога (усміхається). Та після розмови потихеньку відходжу й обіймаю, – усміхається резидент Stadium Night. – Попри все ми дружбани. Але, як на мене, тут теж не треба перегинати. Френдзона має бути контрольованою. У нас дуже багато того, що ми робимо разом. Сини часто підходять і питають: «Тату, що ми будемо сьогодні робити?» Пропоную вийти разом на вулицю, пограти у футбол, мангал розпалити і посмажити сосиски.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Іван додає: аби стати хорошим батьком, потрібно не лише заробляти, а й бути поруч. 

Ніхто не скаже, як стати найкращими батьками. Навіть коли ти розкажеш усі плюси й мінуси свого виховання, як тримаєш кордони з дітьми і як поводишся з ними. Ніхто не дасть грамоти. Кожна дитина – особистість, як і ми, дорослі. Це дуже велика праця, – зазначає Кухарчук. – Я даю те, що не отримував від своїх батьків: постійно обіймаю, цілую, кажу, що люблю. Завжди! І вони теж набираються цього в мене. Ми повинні робити все можливе, аналізувати і вчиняти краще, ніж наші батьки. Хоча їм теж величезне дякую за виховання. Без цього ми б не стали тими, ким є зараз.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок діти зірок Новий канал Іван Кухарчук Stadium Night

Матеріали на тему

Співак Otoy розповів про дозвілля зі своєю коханою
Новини

Співак Otoy розповів про дозвілля зі своєю коханою
Володимир Жогло розповів про те, як його син реагує на обстріли
Новини

Володимир Жогло розповів про те, як його син реагує на обстріли
Віталіна Біблів розповіла, як можна визначити професійність актора
Новини

Віталіна Біблів розповіла, як можна визначити професійність актора
Євген Лісничий розповів про роботу з Цимбалюком і Ступкою
Новини

Євген Лісничий розповів про роботу з Цимбалюком і Ступкою
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK