Фіма Константиновський поділився зворушливою історією про допомогу незнайомці

25 листопада 2025 14:30 Туренко Андрій
Фіма Константиновський поділився зворушливою історією про допомогу незнайомці
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Як Фіма Константиновський розчулив продавчиню?

Добрі справи не вимірюються масштабом. Адже навіть найменший прояв людяності – це спосіб сказати світу, що ми не зламалися. До того ж добро завжди повертається! 

Ведучий квіз-шоу «Поле», кожен учасник якого приходить з благодійною метою, Фіма Константиновський розповів про вчинок, який ще більше мотивує вас творити добро. 

Якось біля ЦУМа зустрів бабусю. Білявка, під 70 років, звати Ніна. Думаю, багато хто в Києві зустрічав її. Вона інколи продає квіти, а часом просить гроші. Ми домовилися з нею зустрітися тут, щоб я передав їй теплі черевики. Однак коли прийшов, її не застав, – розповідає Фіма.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Тоді ведучий «Поля» звернувся до підписників: 

Попросив у своєму Telegram-каналі «Збір закритий», що якщо хтось побачить її, написали мені, аби передомовитися. А після того підійшов ще до кавʼярні поруч і описав продавчині бабусю Ніну. І вона відповіла, що часто бачить її. Тож залишив шкарпетки, взуття, свій номер на всякий і подякував, – каже зірка Нового каналу.

