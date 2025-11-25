Фіма Константиновський поділився зворушливою історією про допомогу незнайомці
25 листопада 2025 14:30
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу
Як Фіма Константиновський розчулив продавчиню?
Добрі справи не вимірюються масштабом. Адже навіть найменший прояв людяності – це спосіб сказати світу, що ми не зламалися. До того ж добро завжди повертається!
Ведучий квіз-шоу «Поле», кожен учасник якого приходить з благодійною метою, Фіма Константиновський розповів про вчинок, який ще більше мотивує вас творити добро.
Якось біля ЦУМа зустрів бабусю. Білявка, під 70 років, звати Ніна. Думаю, багато хто в Києві зустрічав її. Вона інколи продає квіти, а часом просить гроші. Ми домовилися з нею зустрітися тут, щоб я передав їй теплі черевики. Однак коли прийшов, її не застав, – розповідає Фіма.
Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу
Попросив у своєму Telegram-каналі «Збір закритий», що якщо хтось побачить її, написали мені, аби передомовитися. А після того підійшов ще до кавʼярні поруч і описав продавчині бабусю Ніну. І вона відповіла, що часто бачить її. Тож залишив шкарпетки, взуття, свій номер на всякий і подякував, – каже зірка Нового каналу.
