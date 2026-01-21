Андрій Черепущак зізнався, як доглядає за собою та чим доводиться нехтувати

Андрій Черепущак зізнався, як доглядає за собою та чим доводиться нехтувати
Ведучий Андрій Черепущак
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Андрій Черепущак відкрив секрет доглянутої шкіри.

У світі телебачення зовнішній вигляд – це частина професії. Глядачі щодня бачать телеведучих на екрані, тож доглянута шкіра, гарна зачіска та здоровий вигляд стають для зірок невід’ємною частиною роботи. 

Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, не приховує: в його догляді немає складних б’юті-схем. Все просто та стабільно, а головне – дає результат. 

Я стараюся доглядати за шкірою, бо хочеться все ж трохи продовжити цей момент молодості. Після 30 організм реально починає змінюватися. Але якогось глобального догляду в мене немає, – зізнається Андрій Черепущак. – Є простий ранковий і вечірній ритуал: добре вмити обличчя вмивалкою, нанести сироватку і крем. Усього три продукти, і все.

Ведучий Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Телеведучий не експериментує самостійно, а довіряє обличчя професіоналам. І, за його словами, результат таки помітний.

Регулярно ходжу до косметолога на різні маски та чистки. Вона каже, що це працює, я їй вірю, – сміється Андрій. – І, чесно кажучи, сам помітив, що ефект є. Але загалом нічого надскладного не роблю. Хоча, звісно, варто було б краще стежити за харчуванням, бо воно безпосередньо впливає і на здоров’я, і на стан шкіри.

Жодна косметика не врятує, якщо організм не відпочиває, у цьому Андрій переконався на власному досвіді.

Сон – це найважливіше. Щоб шкіра була здоровою і сяяла, треба багато спати, щонайменше 8–9 годин. У мене з цим страшна біда: я сова, можу заснути о четвертій ранку, а прокинутися о восьмій. Ну і як у такому режимі може бути адекватна шкіра? Постійна набряклість, синці під очима, втомлений вигляд, – говорить ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!». – Тому, щоб добре виглядати, потрібно комплексно підходити до себе: стежити за харчуванням, налагоджувати сон, а вже потім – вмивалки, масочки й косметологічні процедури.

