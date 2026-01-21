Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, ким захоплюється

21 січня 2026 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, ким захоплюється
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник
Пресслужба Нового каналу

Хто надихає Марію Стопник?

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Дуже складно залишатись байдужими до сучасних українських представників кіно, музики та інших видів мистецтва. Хочеш чи не хочеш, а хтось з них точно ненавмисне стає кумиром. Ну, або ж просто людиною, яка надихає. А хто є кумирами наших кумирів? 

От, наприклад, українська акторка Марія Стопник, яку можете знати по серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя», «Сім’я по неділях» чи «Голова» розповіла, хто зі знаменитостей і чим подобається їй.

Зізнаюся, з часом у мене змінюється розуміння поняття «кумир». Тобто що взагалі означає слово «кумир»? Це повне прийняття певної персони, з усіма її позитивними та негативними рисами, чи як? Зараз мені трохи складно виокремити це поняття. Але я, наприклад, все одно захоплююся Анджеліною Джолі! – ділиться Марія. – Подобається те, як вона поєднує зірковість, благодійність та все інше. Але натомість помічаю: що більше дивлюся фільмів, то більшою кількістю акторів та акторок захоплююся. Саме їхньою акторською майстерністю. Це можуть бути навіть невідомі актори. Просто складно зараз назвати їх словом «кумир». Тепер більші кумири для мене – це військові, які часто з'являються в інфопросторі.

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
У 2024 році вийшов український фільм про життя Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін, «Я, Побєда і Берлін». Марія Стопник зіграла там одну з головних ролей – дівчину Андрія. І не просто так! Бо Скрябін, виявляється, теж є одним з її кумирів.

Творчість Кузьми зі мною все життя, ще зі шкільних років. У нас був кавер-бенд, з яким грали треки Скрябіна. «Танець пінгвіна», «Моє море», «Сам собі країна»… Воно мені дуже все полюбилося! – розповідає акторка. – Ми завжди ходили на концерти та фестивалі, куди приїжджав гурт «Скрябін». Ніколи не забуду мій перший фестиваль «Захід фест». Тоді після концерту я підійшла до Андрія, ми з ним обійнялися, познайомилися, поговорили пару слів. Це була неймовірної душі людина. Вважаю, що наша країна і світ дуже багато втратили, коли він пішов.

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, ким захоплюється / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Марія Стопник Будиночка на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Новини

Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Андрій Черепущак зізнався, як доглядає за собою та чим доводиться нехтувати
Новини

Андрій Черепущак зізнався, як доглядає за собою та чим доводиться нехтувати
МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 07.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 07.12.2025
Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»

Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»
Смак дитинства: дивитися 10 випуск онлайн від 07.12.2025

Смак дитинства: дивитися 10 випуск онлайн від 07.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 15 випуск онлайн від 06.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 15 випуск онлайн від 06.12.2025

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 07.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 07.12.2025
Смак дитинства: дивитися 10 випуск онлайн від 07.12.2025

Смак дитинства: дивитися 10 випуск онлайн від 07.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 15 випуск онлайн від 06.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 15 випуск онлайн від 06.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK