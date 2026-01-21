Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, ким захоплюється

Хто надихає Марію Стопник?

Дуже складно залишатись байдужими до сучасних українських представників кіно, музики та інших видів мистецтва. Хочеш чи не хочеш, а хтось з них точно ненавмисне стає кумиром. Ну, або ж просто людиною, яка надихає. А хто є кумирами наших кумирів?

От, наприклад, українська акторка Марія Стопник, яку можете знати по серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя», «Сім’я по неділях» чи «Голова» розповіла, хто зі знаменитостей і чим подобається їй.

Зізнаюся, з часом у мене змінюється розуміння поняття «кумир». Тобто що взагалі означає слово «кумир»? Це повне прийняття певної персони, з усіма її позитивними та негативними рисами, чи як? Зараз мені трохи складно виокремити це поняття. Але я, наприклад, все одно захоплююся Анджеліною Джолі! – ділиться Марія. – Подобається те, як вона поєднує зірковість, благодійність та все інше. Але натомість помічаю: що більше дивлюся фільмів, то більшою кількістю акторів та акторок захоплююся. Саме їхньою акторською майстерністю. Це можуть бути навіть невідомі актори. Просто складно зараз назвати їх словом «кумир». Тепер більші кумири для мене – це військові, які часто з'являються в інфопросторі.

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

У 2024 році вийшов український фільм про життя Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін, «Я, Побєда і Берлін». Марія Стопник зіграла там одну з головних ролей – дівчину Андрія. І не просто так! Бо Скрябін, виявляється, теж є одним з її кумирів.

Творчість Кузьми зі мною все життя, ще зі шкільних років. У нас був кавер-бенд, з яким грали треки Скрябіна. «Танець пінгвіна», «Моє море», «Сам собі країна»… Воно мені дуже все полюбилося! – розповідає акторка. – Ми завжди ходили на концерти та фестивалі, куди приїжджав гурт «Скрябін». Ніколи не забуду мій перший фестиваль «Захід фест». Тоді після концерту я підійшла до Андрія, ми з ним обійнялися, познайомилися, поговорили пару слів. Це була неймовірної душі людина. Вважаю, що наша країна і світ дуже багато втратили, коли він пішов.

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, ким захоплюється / Пресслужба Нового каналу

