Який челендж не можуть повторити чоловіки? Пояснює Даша Астафʼєва
У студії квіз-шоу на Новому каналі випробували капітанів команд Фіму Константиновського, Володимира Дантеса й учасницю одного з випусків Оксану Гутцайт. Спойлер: телеведуча вийшла переможницею!
Секрет – у біомеханіці, але ведуча «Хто знає?», що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Даша Астафʼєва розповість про все по порядку.
Що знадобиться:
- стілець.
- Відійдіть від стіни на два кроки, кожен з яких має бути розміром з вашу стопу.
- Нахиліться під кутом 90 градусів і притисніть голову до стіни.
- Підтягніть стілець до грудей і спробуйте встати. Як довели у студії: Оксана Гутцайт виконала це без проблем, а от капітани Володимир Дантес і Фіма Константиновський не змогли поворухнутися!
Справа в тому, що в більшості жінок центр тяжіння розташований нижче стегон, а у чоловіків – вище. Тому коли жінки, зігнуті над стільцем, їхній центр тяжіння зосереджений над ногами і їм легше випрямитися зі стільцем у руках. А чоловіків завалює наперед, – пояснює Даша Астафʼєва.
Нагадаємо,