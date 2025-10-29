Який челендж не можуть повторити чоловіки? Пояснює Даша Астафʼєва

29 жовтня 2025 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Який челендж не можуть повторити чоловіки? Пояснює Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

У студії квіз-шоу на Новому каналі випробували капітанів команд Фіму Константиновського, Володимира Дантеса й учасницю одного з випусків Оксану Гутцайт. Спойлер: телеведуча вийшла переможницею!

У TikTok та Instagram завірусився челендж. На перший погляд, елементарний! Його і захотіли спробувати учасники «Хто знає?» і водночас перевірити закони фізики. Chair Challenge, що в перекладі з української «стілець-челендж», перетворюється на справжні змагання, в яких чоловіки не можуть перемогти. 

Секрет – у біомеханіці, але ведуча «Хто знає?», що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Даша Астафʼєва розповість про все по порядку.

Що знадобиться:

  • стілець.

Як повторити челендж:

  1. Відійдіть від стіни на два кроки, кожен з яких має бути розміром з вашу стопу. 
  2. Нахиліться під кутом 90 градусів і притисніть голову до стіни.
  3. Підтягніть стілець до грудей і спробуйте встати. Як довели у студії: Оксана Гутцайт виконала це без проблем, а от капітани Володимир Дантес і Фіма Константиновський не змогли поворухнутися! 

Ведуча Оксана Гутцайт / Пресслужба Нового каналу

Справа в тому, що в більшості жінок центр тяжіння розташований нижче стегон, а у чоловіків – вище. Тому коли жінки, зігнуті над стільцем, їхній центр тяжіння зосереджений над ногами і їм легше випрямитися зі стільцем у руках. А чоловіків завалює наперед, – пояснює Даша Астафʼєва.

Нагадаємо, 

